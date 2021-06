Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

^

Original-Research: Diversified Energy PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Energy PLC

Unternehmen: Diversified Energy PLCISIN: GB00BYX7JT74

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.06.2021 Kursziel: GBp140 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 140,00.

Zusammenfassung: DEC hat vor kurzem zwei Akquisitionen mit 1.600 netto betriebenen Bohrlöchern in Louisiana und Texas zu einem Nettokaufpreis von insgesamt USD281 Mio. bekannt gegeben. Die von Indigo Minerals LLC und Blackbeard Operating LLC erworbenen Anlagen haben eine aktuelle Nettoproduktion von 32.000 Barrel pro Tag (32 MBoepd; jeweils 16 MBoepd) verglichen mit DECs Volumen von 100 MBoepd im Jahr 2020. DEC erwägt seit langem, das Unternehmen, das bisher auf das Appalachen-Becken konzentriert war, um einen zweiten regionalen Schwerpunkt zu erweitern. Das Management teilte uns mit, dass es sich mehrere Regionen innerhalb der Vereinigten Staaten angesehen hat, bevor es sich für den 'zentralen' Regional Focus Area (RFA) entschieden hat, welcher Arkansas, Louisiana, Oklahoma und Texas umfasst. Die Betriebs-, Sammel- und Transport- und Produktionssteueraufwendungen der neuen Akquisitionen sind höher als in den Appalachen. Nach unserer Berechnung wird dies jedoch durch günstigere Differenzpreise und keine zusätzlichen Verwaltungskosten ausgeglichen. Wir weisen auch darauf hin, dass das Unternehmen in Zukunft durch regionale Konsolidierung und die damit einhergehenden Skaleneffekte und Synergien die Möglichkeit haben wird, Kosten zu reduzieren. Der Hauptbestandteil der Finanzierung der Akquisitionen war eine 20%ige Erhöhung des Aktienkapitals von DEC, wodurch ein Nettoerlös von USD215 Mio. erzielt wurde. Die neuen Vermögenswerte erhöhen das Proforma-EBITDA 2020 um 29%, sodass die Transaktionen eindeutig gewinnbringend sein sollten. Zehntausende von über 10 Jahre alten, ausgereiften Bohrlöchern (sowohl vertikale als auch horizontale) befinden sich im neuen RFA. Wie in den Appalachen auch liegt die Priorität vieler Gasproduzenten bei neuen Bohrungen, und zur Finanzierung dieser Aktivität werden ausgereifte Bohrlöcher zum Verkauf angeboten. DEC verfügt über reichlich Finanzkraft, um die Gelegenheit zu nutzen, ihre Vermögensbasis im neuen RFA zu skalieren. Die bereinigte EBITDA-Marge des Unternehmens beträgt ca. 50%, und im Rahmen der Vereinbarung vom Oktober 2020 wird Oaktree der DEC über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu USD1 Mrd. an Mitteln für einvernehmlich vereinbarte Akquisitionen von nachgewiesenen entwickelten Produktionsanlagen mit Transaktionsbewertungen von mehr als USD250 Mio. bereitstellen. Darüber hinaus liegt der aktuelle Verschuldungsgrad von DEC von 1,9x abgesicherten bereinigtem EBITDA unter der angestrebten Bandbreite von 2,0-2,5x, was Spielraum für weitere Akquisitionen ohne begleitende Kapitalerhöhung impliziert. CEO Rusty Hutson hat erklärt, dass der neue RFA 'den Appalachenstandort in ein oder zwei Jahren in den Schatten stellen könnte.' Unserer Ansicht nach ist der neue RFA eine überzeugende Gelegenheit für weiteres schnelles akquisitorisches Wachstum. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von GBp140 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his GBp 140.00 price target.

Abstract: DEC has recently announced two acquisitions encompassing 1,600 net operated wells in Louisiana and Texas for a combined net purchase price of USD281m. The assets acquired from Indigo Minerals LLC and Blackbeard Operating LLC have combined current net production of 32 MBoepd (16 MBoepd each) compared with DEC's 2020 figure of 100 MBoepd. DEC has long been considering adding a second regional focus to its business, which until now has been concentrated in the Appalachian Basin. Management tell us that they looked at several regions within the United States before deciding on the 'Central' Regional Focus Area (RFA) which encompasses Arkansas, Louisiana, Oklahoma, and Texas. The new acquisitions' unit lease operating, gathering & transportation, and production tax expenses are higher than in Appalachia. However, we calculate that this is cancelled out by more favourable differential pricing and zero incremental administrative expense. We also note that the company will have the opportunity to reduce costs in the future through the development of scale and synergies through regional consolidation. The main financing component of the acquisitions was a 20% increase in DEC's share capital which raised net proceeds of USD215m. The new assets raise 2020 proforma adjusted EBITDA (hedged) by 29% and so the transactions should be clearly accretive. Tens of thousands of mature wells aged over ten years (both vertical and horizontal) are located in the new RFA. As is the case in Appalachia, the priority for many gas producers is new drilling, and mature wells are put up for sale to finance this activity. DEC has ample financial firepower to take advantage of the opportunity to scale its asset base in the new RFA. The company's adjusted EBITDA margin is ca. 50% and in October 2020 Oaktree agreed to match up to USD1bn of funding by DEC of mutually agreed acquisitions with transaction valuations greater than USD250m for a period of three years. In addition, DEC's current leverage ratio of 1.9x adjusted EBITDA (hedged) is below its targeted range of 2.0-2.5x implying scope to make further acquisitions without an accompanying capital raise. CEO Rusty Hutson has stated that the new RFA could 'eclipse Appalachia in a year or two.' In our view the new RFA is a compelling opportunity for further rapid acquisition-led growth. We maintain our Buy recommendation and price target of GBp140.

