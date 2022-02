Original-Research: Diversified Energy PLC (von First Berlin Equity Research G...

^

Original-Research: Diversified Energy PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Energy PLC

Unternehmen: Diversified Energy PLCISIN: GB00BYX7JT74

Anlass der Studie: Vorläufige 2021-Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 15.02.2022 Kursziel: GBp150 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von GBp 150,00.

Zusammenfassung: Die Ergebnisse für 2021 zeigten eine starke Umsatz- und Cash-Generierung, die nahe an unseren Schätzungen und den Konsensschätzungen lag. Ein sich verbesserndes Rohstoffpreisumfeld und vier Akquisitionen ließen die abgesicherten Umsätze um schätzungsweise 25% steigen, während die bereinigte EBITDA-Marge (Cash-Marge) bei sehr robusten 50% lag. Auf der Grundlage eines ganzjährigen Beitrags der letztjährigen Übernahmen und fester Rohstoffpreise prognostizieren wir für 2022 ein Wachstum des abgesicherten Umsatzes und des bereinigten EBITDA von 28% bzw. 25%. Mit dem Beitrag von Akquisitionen, ähnlich wie DEC sie seit dem Londoner Börsengang Anfang 2017 jedes Jahr getätigt hat, werden die tatsächlichen Zahlen wahrscheinlich höher ausfallen. Eine kürzlich erfolgte Verbriefung von Vermögenswerten hat USD316 Mio. an Liquidität freigesetzt. Die anhaltende rasche Branchenkonsolidierung lässt vermuten, dass diese Mittel bald eingesetzt werden. Wir stellen außerdem fest, dass das steigende Zinsumfeld DEC, dessen Cashflow von einer starken Basis aus wächst, gegenüber Aktien deren Bewertung auf Cashflows, die erst nach mehreren Jahren kommen, begünstigt. Die Dividendenrendite von 11,0% ist ein weiterer Anreiz. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von GBp150 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Diversified Energy PLC (ISIN: GB00BYX7JT74). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his GBp 150.00 price target.

Abstract: 2021 results showed strong revenue and cash generation which were close to our and Street estimates. An improving commodity price environment and four acquisitions pushed hedged revenue up by an estimated 25% y/y while the adjusted EBITDA margin (cash margin) was a very robust 50%. Based on a full year's contribution from last year's acquisitions and firm commodity prices, we forecast 2022 hedged revenue and adjusted EBITDA growth of 28% and 25%, respectively. With the contribution of acquisitions, which DEC has made each year since its London IPO in early 2017, actual numbers are likely to be higher than this. A recent asset-backed securitisation has freed up USD316m of liquidity. Ongoing rapid industry consolidation suggests that these funds will be deployed soon. We also note that the rising interest rate environment favours DEC, whose cashflow is growing from a strong base, over equity stories based on cashflow several years from now. The 11.0% dividend yield is a further attraction. We maintain our Buy recommendation and price target of GBp150.

