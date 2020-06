Original-Research: Diversified Gas & Oil PLC (von First Berlin Equity Researc...

^

Original-Research: Diversified Gas & Oil PLC - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Diversified Gas & Oil PLC

Unternehmen: Diversified Gas & Oil PLCISIN: GB00BYX7JT74

Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 30.06.2020 Kursziel: GBP1,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat die Coverage von Diversified Gas & Oil PLC (ISIN: GB00BYX7JT74) aufgenommen. Das Rating von Analyst Simon Scholes ist BUY bei einem Kursziel von GBp 130,00.

Zusammenfassung: Wir gehen davon aus, dass das bereinigte EBITDA (abgesichert) der DGOC in diesem Jahr um 4% wachsen wird. Konsensschätzungen für eine Vergleichsgruppe von sieben der größten Appalachen-Gasexplorations- und -produktionsunternehmen zeigen dagegen einen durchschnittlichen Rückgang des EBITDA im Jahr 2020 um 36%. Die Leistungsunterschiede sind eine Folge des Unterschieds zwischen dem Geschäftsmodell der DGOC und dem ihrer Peergruppe. Die neue Gasproduktion bei den Peers resultiert hauptsächlich aus dem Bohren unkonventioneller Bohrlöcher, die von starken Produktionsrückgängen gekennzeichnet sind (die Produktion im zweiten Jahr ist weniger als die Hälfte der Produktion im ersten Jahr). Nach eigenen Angaben werden die gesamten Investitionskosten (größtenteils Bohrungen und Fertigstellungen) bei den Peers in diesem Jahr aufgrund schwacher Gaspreise um 39% sinken. Wenn das Bohren abnimmt, sinkt auch die Produktion. DGOC bohrt nicht, sondern erwirbt reife Bohrlöcher mit stabiler Produktion und niedrigen Produktionsrückgängen. Anschließend maximiert sie ihre Effizienz und versucht, die Produktion aus aktiven Bohrlöchern zu verbessern und nicht produzierende Bohrlöcher wieder in Produktion zu bringen. Die letzte vierteljährliche Dividende von USD 0,035 pro Aktie entspricht einer jährlichen Rendite von 12,0%. Die Stabilität des Geschäftsmodells, zwei kürzlich getätigte Akquisitionen, die positiv zur EBITDA je Aktie beitragen werden, und ein Hedgebook, von dem wir ausgehen, dass ca. 78% der Gasproduktion des Jahres 2020 und 69% im Jahr 2021 mit USD2,69/MMBtu bzw. USD2,62/MMBtu abgesichert sind, dürften die Nachhaltigkeit der aktuellen Dividende sicherstellen. Darüber hinaus gerechtfertigt die aktuelle Marktkapitalisierung die Aufnahme der Aktie in den FTSE 250 Index im September. Unsere Empfehlung lautet Kaufen mit einem Kursziel von GBP1,30.

Abstract: We expect DGOC's adjusted EBITDA (hedged) to grow 4% this year. By contrast, consensus estimates for a peer group of seven of the largest Appalachian gas exploration and production companies show an average decline in 2020 EBITDA of 36%. The divergence in performance is a consequence of the difference between DGOC's business model and that of its peers. New gas production at the peers stems primarily from drilling of unconventional wells subject to steep output declines (production in year two is less than half of production in year one). According to their own guidance, total CAPEX (largely drilling and completion) at the peers will be down 39% this year because of weak gas prices. If drilling declines, so does output. DGOC does not drill but acquires mature wells with stable production and low declines. It then maximises their efficiency, seeking to improve production from active wells and bring non-producing wells back into production. DGOC's most recent quarterly dividend of USD0.035 per share equates to an annual yield of 12.0%. The stability of the business model, two recent EBITDA per share-accretive acquisitions and a hedgebook in which we estimate ca. 78% of 2020 and 69% of 2021 gas production is hedged at USD2.69/MMBtu and USD2.62/MMBtu respectively should ensure the sustainability of the current dividend. In addition, the current market cap warrants the stock's inclusion in the FTSE 250 Index in September. Our recommendation is Buy with a price target of GBP1.30.

