Original-Research: EasyMotionSkin Tec AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: EasyMotionSkin Tec AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu EasyMotionSkin Tec AG

Unternehmen: EasyMotionSkin Tec AGISIN: LI1147158318

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 21,00 CHF / 19,28 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer

Erfolgreiches Listing der EasyMotionSkin Tec AG am m:access der Börse München

Am 09.12.2021 wurde die EasyMotionSkin Tec AG erfolgreich am m:access der Börse München gelistet. Der initiale Kurs liegt bei 14,50 EUR. Gemäß dem Management sind zunächst keine umfangreichen Kapitalmarkttransaktionen geplant.

Die EasyMotionSkin Gruppe, besteht aus der EasyMotionSkin Tec AG (EMS Tec AG) und ihren 100%igen Tochtergesellschaften EasyMotionSkin Tec GmbH (EMS Tec GmbH) und EMS GmbH. Die Gruppe produziert und vertreibt vornehmlich EMS-Trainingssysteme, bestehend aus einem Anzug, einer PowerBox und einer App-Lösung. EMS steht für Elektro-Muskel-Stimulation, hierbei geht es darum, die Muskulatur mittels elektrischer Impulse anzusteuern und zu stimulieren. Mit einem EMS-System können mit vergleichsweise wenig Trainingsaufwand gute Erfolge im Bereich Fitness und allgemeine Gesundheit erzielt werden. Es gibt bereits Wettbewerber im Markt mit EMS-Studio-Ketten oder eigenen Systemen, jedoch hat die EMS Gruppe eine patentierte Lösung, die ein deutlicher Wettbewerbsvorteil sein sollte: Die Trockenelektrode und das kabellose Training. Bei anderen EMS-Systemen müssen die Elektroden vor dem Training befeuchtet werden, um so einen Kontakt zum Körper herzustellen. Das EasyMotionSkin-Produkt kann ohne vorherige Befeuchtung genutzt werden. Dies ist einerseits hygienischer und andererseits angenehmer für den Nutzer. Der Anzug ist ein Hightech-Strickprodukt, welches hohen Belastungen standhält und in der Produktion eine Strickzeit pro Anzug von über 6 Stunden erfordert. Darüber hinaus wurde ein innovativer eingewebter und flexibler Kabelbaum eingewebt, um keine äußeren Kabel zu verwenden.

In den letzten drei Jahren wurden laut dem Management bereits über 5.000 EMS-Systeme verkauft und das Produkt wurde stetig verbessert. Nun soll das Unternehmen in die Wachstumsphase übergehen und es soll ein umfangreiches Vertriebsnetz in der DACH-Region aufgebaut werden.

Die Muttergesellschaft EasyMotionSkin Tec AG wurde vormals vom Eigentümer (Christian Jäger, 97,7%) auch als Investitionsvehikel genutzt und somit waren Geschäftsbereiche außerhalb der EasyMotionSkin Gruppe in der Gesellschaft enthalten. Dieses Altgeschäft wurde Anfang 2021 ausgegliedert. Daher ist eine Vergleichbarkeit der Historie mit der Prognose nur eingeschränkt möglich. Es wurde bisher auch keine konsolidierte Konzernbilanz erstellt. Am aussagekräftigsten ist das erste Halbjahr 2021 mit dem reinen EasyMotionSkin Geschäft, hier erzielte die EMS Tec AG Umsatzerlöse in Höhe von 1,36 Mio. CHF, die EMS Tec GmbH 3,00 Mio. EUR und die EMS GmbH 0,80 Mio. EUR. Zu beachten ist zudem die Lieferkette, in der die EMS GmbH die Produkte produzieren lässt, diese an die EMS Tec AG weiterverkauft und diese wiederum einen Weiterverkauf an die EMS Tec GmbH tätigt. Respektiv wurden Jahresüberschüsse in Höhe von 0,16 Mio. CHF (EMS Tec AG), 0,24 Mio. EUR (EMS Tec GmbH) und -0,07 Mio. EUR (EMS GmbH) erzielt.

Für die Prognose setzen wir auf eine konsolidierte Betrachtung und erwarten eine sehr dynamische Umsatzentwicklung. Bei der Absatzanzahl haben wir uns an der dynamischen Entwicklung des aktuellen Marktführers Body Street orientiert, welcher innerhalb von vier Jahren 29.000 Mitglieder erreicht hat und haben unsere Prognose etwas konservativer gestaltet. Das aktuelle Geschäftsjahr 2021 ist noch durch die Covid-19 Pandemie beeinträchtigt, so dass zwar die Nachfrage angestiegen ist, es aber zu Lieferengpässen kam. Daher erwarten wir zunächst Umsatzerlöse in Höhe von 4,25 Mio. CHF im Jahr 2021, gefolgt von 14,20 Mio. CHF im Jahr 2022 bzw. 28,21 Mio. CHF im Jahr 2023. Das starke Wachstum soll über einen breiten Netzwerkvertrieb, eine optimierte Online-Präsenz und Studio-Partnerschaften erzielt werden. Auch wird auf eine moderne App-Lösung gesetzt, die zukünftig eine Community und einen Wettbewerbsbereich abbilden soll. Insbesondere über die Skaleneffekte beim Einkauf soll die Marge gesteigert werden und wir prognostizieren ein Netto-Ergebnis von -1,17 Mio. CHF im Jahr 2021, 1,02 Mio. CHF im Jahr 2022 und 2,88 Mio. CHF im Jahr 2023.

Auf Basis unseres DCF Modell haben wir einen fairen Wert je Aktie in Höhe von 21,00 CHF (19,28 EUR) bestimmt und vergeben das Rating KAUFEN.

Den Link zur GBC IPO-Studie finden Sie hier: https://www.gbc-ag.de/veroeffentlichungen/researchstudie-ipo- easymotionskin-tec-ag/

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23180.pdf

Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,11) Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt) der Fertigstellung: 09.12.2021 (10:45 Uhr) Datum (Zeitpunkt) der ersten Weitergabe: 09.12.2021 (15:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°