Original-Research: ecotel communication ag (von Sphene Capital GmbH)

Unternehmen: ecotel communication ag

ISIN: DE0005854343

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 14.03.2022

Kursziel: EUR 41,20 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Thilo Hasler

EBITDA im Jahr 2021 um 55% gesteigert

Wie erwartet wurde 2021 für ecotel communication zum bisher besten Jahr in der Unternehmensgeschichte. Die berichteten Finanzzahlen lagen mehrheitlich über unseren ursprünglichen Schätzungen und der Guidance des Managements. Dabei profitierte ecotel nicht nur von seiner breiten Produktpalette und Kundenbasis, sondern insbesondere von der im Jahr 2018 eingeleiteten Transformation hin zu höhermargigen und einander ergänzenden Geschäftsbereichen. Die ertragsseitigen Folgen dieser Transformation sind nach unserer Einschätzung noch nicht abgeschlossen. Daher bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von 41,20 (Base-Case-Szenario) und unser Buy-Rating für die Aktien der ecotel communication.

Im vergangenen Jahr hat ecotel auf eindrucksvolle Weise aufgezeigt, welche Effekte die strategisch eingeleitete Verschiebung des Geschäftsschwerpunkts hin zu den margenstarken und einander ergänzenden Segmenten Geschäftskunden und easybell hat. So konnte das EBITDA in den beiden Kernbereichen Geschäftskunden (+80,2% YoY) und easybell (+44,6% YoY) signifikant gesteigert werden. Auch auf Konzernebene erreichte die EBITDA-Marge mit 18,9% (Vorjahr 11,9%) einen neuen Höchstwert. Zum Vergleich: Im Durchschnitt der Jahre 2009-18, also vor der strategischen Neuausrichtung, lag die EBITDA-Marge bei gerade einmal 6,7% - und damit, bezogen auf die Kapitalkosten, nicht im wertschöpfenden Bereich.

Zusammen mit dem Geschäftsbericht 2021 wurde auch eine erste Umsatz- und Ergebnis-Guidance für das laufende Geschäftsjahr 2022e veröffentlicht. Bei deren Erstellung profitierte ecotel nach unserer Ansicht davon, dass das Geschäftsmodell weitgehend nicht von gesamtwirtschaftlichen Schwankungen und von Krisen betroffen ist. Unter diesen Prämissen sehen wir die Guidance als gut erreichbar an.

