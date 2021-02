Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH)

Zusammenfassung:

Die Enapter AG hat ein sehr erfolgreiches Börsendebüt hingelegt. Stand die Aktie Ende September 2020 noch bei ca. €6, stieg sie in der Spitze bis auf über €50 (20.10.2020). Nach sehr starken Schwankungen in den Folgemonaten pendelte der Kurs zuletzt um die €40-Marke. Bei einem Grundkapital von ca. 22,3 Mio. Aktien entspricht dies einer Marktkapitalisierung von ca. €890 Mio. Sowohl die Sachkapitalerhöhung im Oktober als auch die Barkapitalerhöhung Anfang November 2020 wurden erfolgreich abgeschlossen. Im Oktober 2020 hat Enapter Saerbeck in Nordrhein-Westfalen, Deutschland, als zukünftigen Produktionsstandort für ihre Elektrolyseur-Massenfertigung ausgewählt. Ab 2022 soll die Produktion beginnen; die Produktionskapazität liegt bei 100.000 Einheiten pro Jahr. Wir bewerten Enapter weiterhin zu gleichen Teilen auf der Basis eines DCF-Modells und einer Peergroup-Analyse. Insbesondere der sehr starke Anstieg des Peergroup-EV/Umsatz-Multiplikators führt zu einer deutlichen Erhöhung unseres Kursziels von €8,90 auf €41,70. Da das Kurspotenzial nach dem starken Kursanstieg nunmehr weniger als 25% beträgt, stufen wir die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab.

Abstract:

Enapter AG made a very successful debut on the stock market. While the share price stood at around €6 at the end of September 2020, it peaked at over €50 (October 20, 2020). After very strong fluctuations in the following months, the price has recently hovered around the €40 mark. With a share capital of approx. 22.3m shares, this corresponds to a market capitalisation of approx. €890m. Both the capital increase against contribution-in-kind in October and the capital increase for cash in early November 2020 were successfully completed. In October 2020, Enapter selected Saerbeck in North Rhine-Westphalia, Germany, as the future site for its electrolyser mass production. Manufacturing is scheduled to begin in 2022, with a production capacity of 100,000 units per year. We continue to value Enapter based equally on a DCF model and a peer group analysis. The very strong rise of the peer group EV/sales multiple in particular leads to a significant increase in our price target from €8.90 to €41.70. Following the strong share price increase, the upside potential is now less than 25%. We thus downgrade the stock from Buy to Add.

