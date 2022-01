Original-Research: Enapter AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Enapter AG

Unternehmen: Enapter AGISIN: DE000A255G02

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 28.01.2022 Kursziel: 24 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 12.08.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 46,00 auf EUR 24,00.

Zusammenfassung: Enapter hat vorläufige Zahlen für 2021 veröffentlicht, die der Guidance und unserer Ergebnisprognose entsprechen. Mit einem Umsatz von EUR8,4 Mio. vervierfachte das Unternehmen seinen Umsatz im Jahresvergleich. Das EBITDA lag mit EUR-7,5 Mio. im Rahmen unserer Erwartung. Wir sehen in der Guidance-Erfüllung angesichts von Lieferengpässen eine bravouröse Leistung. Ein Auftragsbestand zum Jahresbeginn von EUR10,4 Mio. und eine Pipeline von Kundenanfragen von EUR260 Mio. machen uns zuversichtlich, dass Enapter ihre Guidance für 2022 (Umsatz: EUR45 Mio.) und unsere Prognose erfüllen wird. Der Aufbau der neuen Produktionsstätte in Saerbeck, Deutschland, verläuft bisher nach Plan. Enapter geht davon aus, dass erste Testproduktionen bereits 2022 erfolgen werden und die Produktion in mehreren Schritten sukzessive hochgefahren wird. Wir bewerten das Unternehmen weiterhin auf Basis eines DCF-Modells und eines Peergoupvergleichs, die beide hälftig in unsere Bewertung einfließen. Die deutlich gesunkene Peergroup-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR24 (bisher: EUR46). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Enapter AG (ISIN: DE000A255G02). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 46.00 to EUR 24.00.

Abstract: Enapter has published preliminary 2021 figures which are in line with guidance and our earnings forecast. The company quadrupled its revenue y/y to EUR8.4m. EBITDA was in line with our expectation at EUR-7.5m. We see the achievement of guidance as a bravura performance in the face of supply bottlenecks. An order book of EUR10.4m at the beginning of the year and a pipeline of customer enquiries of EUR260m make us confident that Enapter will meet its 2022 guidance (revenue: EUR45m) and our forecasts. The construction of the new production facility in Saerbeck, Germany, is on track so far. Enapter expects first test production to take place as early as 2022 and output to be ramped up gradually in several steps. We continue to value the company on the basis of a DCF model and a peer group comparison and weight both at 50%. We have lowered our price target to EUR24 (previously: EUR46) due to the significant decline in the peer group valuation. We confirm our Buy recommendation.

