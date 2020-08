^

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AGISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 31.08.2020 Kursziel: 36,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.03.2020: Hochstufunung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 26,30 auf EUR 36,40.

Zusammenfassung: Energiekontor hat H1-Zahlen veröffentlicht, die ein sehr starkes Umsatz- und Ergebniswachstum aufweisen und unseren Prognosen entsprechen. Das EBT hat sich auf EUR15 Mio. mehr als verdreifacht, und weitere Projektverkäufe im zweiten Halbjahr dürften das EBT 2020 auf über EUR22 Mio. erhöhen. Energiekontor hat ihre internationale Projektpipeline auf rd. 4.600 MW ausgebaut und verfügt derzeit über 93 MW an bezuschlagten deutschen Onshore-Windprojekten, die voraussichtlich bis 2022 gebaut werden. Diese Projekte erhalten alle hohe Zuschlagsspreise pro kWh (FBe:> 6,10 EURCt) und bieten somit attraktive Margen für Energiekontor. Dies gilt für das Segment Projektentwicklung, wenn die Projekte verkauft werden, oder für das Segment Stromerzeugung, wenn die Projekte in das eigene Anlagenportfolio übertragen werden. Die Nachfrage nach Ökostrom-Anlagen bleibt hoch. Versorgungsunternehmen suchen nach großen Portfolios und sind bereit, nicht nur fertige Projekte, sondern auch Projektpipelines zu kaufen, um ein langfristiges Wachstum der Ökostromkapazitäten zu gewährleisten. Vor kurzem hat RWE die 2,7-GW-Onshore-Windprojektpipeline von Nordex für ca. EUR400 Mio. gekauft. Obwohl der Aktienkurs von Energiekontor seit unserem letzten Bericht im Mai um mehr als 50% gestiegen ist, sehen wir weiteres Aufwärtspotenzial. Werttreiber sind die wachsende Projektpipeline und die erwarteten hohen Margen für Projekte, die bis 2022 fertig gestellt werden sollen. Basierend auf höheren Gewinnschätzungen ergibt eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung ein neues Kursziel von EUR36,40 (zuvor: EUR26,30). Wir stufen die Aktie von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Aufwärtspotenzial jetzt unter 25% liegt.

First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD but increased the price target from EUR 26.30 to EUR 36.40.

Abstract: Energiekontor has published H1 figures which show very strong sales and earnings growth and are in line with our forecasts. EBT more than tripled to EUR15m and further project sales in H2 should increase 2020 EBT to more than EUR22m. Energiekontor has expanded its international project pipeline to ca. 4,600 MW and has currently 93 MW of awarded German onshore wind projects which look set to be constructed by 2022. These projects will all receive high award prices per kWh (FBe: >6.10 EURct) and will thus offer attractive margins for Energiekontor, be it in the Project development segment, when the projects are sold, or in the Power Generation segment, when the projects are transferred to the own plant portfolio. Demand for green power assets remains strong. Utilities are looking for large portfolios and are willing to buy not only commissioned projects but project pipelines to secure long-term green power capacity growth. Recently, RWE acquired Nordex's 2.7 GW onshore wind project pipeline for ca. EUR400m. Although Energiekontor's share price has increased more than 50% since our last report in May, we see further upside potential. Value drivers are the expanding project pipeline and expected high margins for projects to be commissioned by 2022. Based on increased earnings estimates, an updated sum of the parts valuation yields a new price target of EUR36.40 (previously: EUR26.30). We downgrade the stock from Buy to Add as the upside potential is now below 25%.

