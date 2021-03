^

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Unternehmen: Energiekontor AGISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 03.03.2021 Kursziel: 60 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 31.08.2020: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 43,80 auf EUR 60,00.

Zusammenfassung: Energiekontor hat den Windpark Longhill (50 MW) in Schottland an die private Vermögensgesellschaft Capital Dynamics verkauft. In den letzten Jahren hat Energiekontor eine große Pipeline von Windparkprojekten in Schottland (> 2,000 MW) entwickelt, die sich nun auszuzahlen beginnt. Acht Projekte (ca. 280 MW) haben bereits Genehmigungen. Wir glauben, dass die schottische Pipeline in den kommenden Jahren ein wichtiger Umsatz- und Ertragstreiber sein wird. Der Bau des Windparks Longhill wird im April 2021 beginnen und voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 in Betrieb genommen. Angesichts der zunehmenden globalen Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels sehen wir die 2020er Jahre als ein goldenes Jahrzehnt für erneuerbare Energien. Wir gehen davon aus, dass die Elektrifizierung der Mobilität und die Wasserstoffstrategien vieler Länder die Nachfrage nach Ökostrom in den kommenden Jahren erheblich erhöhen werden. Wir haben unsere Prognosen für 2022 und die folgenden Jahre erhöht. Eine aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von EUR60 (zuvor: EUR43,80). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 43.80 to EUR 60.00.

Abstract: Energiekontor has sold the Longhill wind farm (50 MW) in Scotland to the private asset firm Capital Dynamics. In recent years, Energiekontor has developed a large pipeline of wind farm projects in Scotland (>2,000 MW) which is now beginning to pay off. Eight projects (ca. 280 MW) already have permits. We believe that the Scottish pipeline will be a major sales and earnings driver in the coming years. Construction of the Longhill wind farm will begin in April 2021 and commissioning is scheduled for the second half of 2022. With increasing global efforts to address climate change, we see the 2020s as a golden decade for renewable energies. We assume that the electrification of mobility and the hydrogen strategies of many countries will significantly increase the demand for green power in the coming years. We have increased our forecasts for 2022 and the following years. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR60 (previously: EUR43.80). We confirm our Add recommendation.

