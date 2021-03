^

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AGISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 25.03.2021 Kursziel: 66 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 31.08.2020: Herabstufung von Kaufen auf Hinzufügen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine ADD-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 60,00 auf EUR 66,00.

Zusammenfassung: Energiekontor hat ein Projektpipelineupdate gegeben, das auf einen immensen Fortschritt bei der Pipelineentwicklung im Jahr 2020 hindeutet. Wir schätzen, dass die Projektpipeline eine Gesamtkapazität von mehr als 5.500 MW hat (Ende 2019: 4.200 MW). Die Visibilität für 2021 und 2022 ist sehr hoch, was unseren Prognosen für diesen Zeitraum ein hohes Maß an Sicherheit verleiht. Da im Jahr 2022 und in den folgenden Jahren mehr Projekte als erwartet realisiert werden sollten, haben wir unsere Prognosen entsprechend erhöht. Eine aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung ergibt ein neues Kursziel von EUR66 (zuvor: EUR60). Wir bestätigen unsere Hinzufügen-Empfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his ADD rating and increased the price target from EUR 60.00 to EUR 66.00.

Abstract: Energiekontor has given a project pipeline update that indicates immense progress in pipeline development in 2020. We estimate that the project pipeline has a total capacity of more than 5,500 MW (end 2019: 4,200 MW). Visibility for 2021 and 2022 is very high giving us a high degree of confidence in our forecasts for this year and 2022. Given that more projects than anticipated look set to be commissioned in 2022 and the following years, we have increased our forecasts accordingly. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR66 (previously: EUR60). We confirm our Add recommendation.

