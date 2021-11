^

Original-Research: Energiekontor AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Energiekontor AG

Unternehmen: Energiekontor AGISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 17.11.2021 Kursziel: 89,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 14.05.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 72,00 auf EUR 89,00.

Zusammenfassung: Energiekontor hat ihren Zwischenbericht für 9M/21 veröffentlicht, der ein qualitatives Update zur Geschäftsentwicklung gibt. Während alle Projekte weitgehend im Zeitplan liegen, führte das schwache Windaufkommen zu einer geringeren Stromerzeugung aus dem eigenen Grünstromanlagenportfolio. Die voraussichtliche künftige Bundesregierung hat ein Papier zum Stand der Sondierungsverhandlungen veröffentlicht, das einen deutlich schnelleren Ausbau der Wind- und Solarenergie in Deutschland als bisher geplant vorsieht. Energiekontor verfügt über eine starke deutsche Onshore-Wind- und Solarpipeline (H1/21: 3.830 MW). Wir sehen das Unternehmen daher als einen der Hauptprofiteure dieses Plans und haben unsere mittelfristigen Prognosen angehoben. Die schwachen Windverhältnisse in den ersten drei Quartalen des Jahres veranlassen uns, unsere Prognosen für 2021 für die Segmente Stromerzeugung und Betriebsentwicklung & Innovation zu reduzieren. Eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung führt zu einem neuen Kursziel von EUR89 (bisher: EUR72). Nach dem starken Kursanstieg seit der Veröffentlichung unseres letzten Berichts stufen wir unser Rating von Kaufen auf Hinzufügen herab, da das Aufwärtspotenzial gegenüber unserem Kursziel nun unter 25 % liegt.

First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal downgraded the stock to ADD but increased the price target from EUR 72.00 to EUR 89.00.

Abstract: Energiekontor has published its interim status report for 9M/21, which gives a qualitative update on business development. While all projects are largely on schedule, weak wind conditions resulted in lower power generation from the company's own green power plant portfolio. The likely future German government has published a paper detailing the status of the exploratory negotiations which suggests a much more rapid expansion of wind and solar power in Germany than previously planned. Energiekontor has a strong German onshore wind and solar pipeline (H1/21: 3,830 MW). We thus see the company as one of the prime beneficiaries of this plan and have raised our medium-term forecasts. The weak wind conditions in the first three quarters of the year cause us to reduce our 2021 forecasts for the Power Generation and Operation & Innovation segments. An updated sum-of-the-parts valuation yields a new price target of EUR89 (previously: EUR72). Following the strong share price appreciation since the publication of our last report, we downgrade our rating from Buy to Add as the upside potential to our price target is now below 25%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23100.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°