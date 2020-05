Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Unternehmen: Energiekontor AGISIN: DE0005313506

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 19.05.2020 Kursziel: 26,30 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 13.03.2020: Hochstufunung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 26,30.

Zusammenfassung: Am 15. Mai veröffentlichte Energiekontor ihren Zwischenbericht für Q1/20, der eine qualitative Aktualisierung der Geschäftsentwicklung enthält. Das Projektgeschäft läuft gut; Höhepunkte waren die Inbetriebnahme des 13,5-MW-Windparks Waldfeucht im Januar sowie der Verkauf von drei Solarparks (13,3 MW) und der Abschluss eines PPA für einen 41,5-MW-Solarpark mit Engie im Mai. Gute Windverhältnisse im ersten Quartal führten zu überdurchschnittlichen Winderträgen für Energiekontors 287 MW-Grünstromsportfolio. Das Unternehmen hat sich gut auf die durch die Pandemie verursachten Einschränkungen eingestellt. Bisher sehen wir keine wesentlichen Auswirkungen der Pandemie und der Rezession auf das Geschäft von Energiekontor. Wir stellen fest, dass das Geschäftsmodell sehr stabil ist, da die Cashflows zur Stromerzeugung nur von den Windbedingungen und der Sonneneinstrahlung abhängen und die Nachfrage nach Grünstromanlagen trotz Pandemie und Rezession weiterhin hoch ist. Da viele Projekte spätestens in diesem Sommer abgeschlossen sein sollen, werden selbst Verzögerungen von einigen Wochen die Inbetriebnahme in diesem Jahr nicht verhindern. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose (EBT in zweistelliger Millionenhöhe). Wir halten an unserer EBT-Prognose für 2020 von EUR20 Mio. fest. Eine aktualisierte Sum of the Parts-Bewertung ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR26,30. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 26.30 price target.

Abstract: On 15 May, Energiekontor published its interim status report for Q1/20, which gives a qualitative update on business development. Project business is well on track. Highlights were the commissioning of the 13.5 MW Waldfeucht wind farm in January as well as the sale of three solar parks (13.3 MW) and the conclusion of a PPA for a 41.5 MW solar park with Engie in May. Good wind conditions in Q1 resulted in above average wind yields for Energiekontor's 287 MW green power plant portfolio. The company has adjusted well to restrictions caused by the pandemic. So far, we do not see any material impact of the pandemic or the recession on Energiekontor's business. We note that its business model is very stable, as power generation cash flows only depend on wind conditions and solar radiation, and green power assets remain in high demand despite the pandemic and recession. As many projects are scheduled to be completed this summer at the latest, even delays of some weeks will not prevent commissioning this year. The company reiterated guidance (double-digit million EBT). We stick to our 2020 EBT forecast of EUR20m. An updated sum-of-the-parts valuation still yields a EUR26.30 price target. We confirm our Buy recommendation.

