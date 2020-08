Original-Research: Epigenomics AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Ka...

^

Original-Research: Epigenomics AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Epigenomics AG

Unternehmen: Epigenomics AGISIN: DE000A11QW50

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.08.2020 Kursziel: EUR4,80 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 06.10.2017 (vorher: Hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA

Zusammenfassung: Epi proColon, ECXs Flaggschiff-Produkt, ein blutbasierter Diagnosetest zur Erkennung von Darmkrebs, wurde bereits im April 2016 von der FDA zugelassen, muss jedoch noch die Rückerstattungsdeckung sicherstellen, die für die Erzielung erheblicher Einnahmen von entscheidender Bedeutung ist. Bei diagnostischen Tests wird eine Entscheidung der Centers of Medicare und Medicaid Services (CMS) zugunsten einer National Coverage Determination (NCD) häufig durch die Aufnahme des Tests in die Richtlinien einer der CRC-Screening-Richtlinien ausstellenden Gesellschaften ausgelöst. Die wichtigste Gesellschaft, die Richtlinien herausgibt, ist die American Cancer Society (ACS). Die ACS hat Epi proColon jedoch 2018 nicht in ihre jüngsten Richtlinien aufgenommen. Zu den vom ACS angegebenen Gründen für die Nichtaufnahme von Epi proColon gehörte das Fehlen eines Mikrosimulationsmodells des Tests zur Abschätzung seines Nutzen-Schaden-Verhältnisses. Anfang dieses Monats veröffentlichte das vom National Cancer Institute gesponserte Netzwerk für Krebsinterventions- und Überwachungsmodelle (CISNET) im Journal des National Cancer Institutes Ergebnisse eines Mikrosimulationsmodells, die die inkrementelle Kosteneffizienz von CRC-Screening-Alternativen vergleicht. In der Studie wurde festgestellt, dass unter den untersuchten alternativen Screening-Methoden, zu denen die CT-Kolonographie (CTC), PillCam, Cologuard und Epi proColon gehörten, 'das jährliche Screening mit Epi proColon der Test der Wahl ist'. Im Jahr 2019 nahm die CMS den Antrag von ECX auf eine NCD-Überprüfung von Epi proColon an. Die Ergebnisse dieser Überprüfung sind bis zum 28. August fällig. Angesichts der Tatsache, dass die ACS ihre Richtlinienentscheidungen auf CISNET-Mikrosimulationsmodellen basiert, erwarten wir ein positives Ergebnis. Unsere Empfehlung lautet Kaufen mit einem Kursziel von EUR4,80 (vorher EUR7,10). Die Reduzierung unseres Kursziels spiegelt weitgehend den Anstieg der ausgegebenen Aktien um 96% seit unserer letzten Studie vom April 2018 wider.

First Berlin Equity Research has published a research update on Epigenomics AG (ISIN: DE000A11QW50). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating with a price target of EUR 4.80.

Abstract: Epi proColon was approved by the FDA in April 2016 but has still to secure the reimbursement coverage which is crucial for the generation of significant revenues. For diagnostic tests, a decision by Centers of Medicare and Medicaid Services (CMS) in favour of national coverage determination (NCD) is often triggered by the inclusion of the test in the guidelines of one of the CRC screening guideline issuing societies. The preeminent guideline issuing society is the American Cancer Society (ACS). However, the ACS did not include Epi proColon in its most recent guidelines in 2018. Reasons given by the ACS for non-inclusion of Epi proColon included the lack of a microsimulation model of the test to estimate its benefit-harm ratio. Earlier this month the National Cancer Institute-sponsored cancer intervention and surveillance modelling network (CISNET) published results of a microsimulation model comparing the incremental cost-effectiveness of screening alternatives to colonoscopy and FIT (fecal immunochemical test) in the Journal of the National Cancer Institute. The study stated that among the alternative screening methods studied which included computed tomographic colonography (CTC), PillCam, Cologuard and Epi proColon, 'annual screening with Epi proColon is the test of choice.' In 2019 CMS accepted ECX's application for an NCD review of Epi proColon. Results of this review are due by 28 August. As ACS bases its guideline decisions on CISNET microsimulation models, we expect a positive outcome. Our recommendation is Buy with a price target of EUR4.80 (previously: EUR7.10). The reduction in our price target largely reflects the 96% increase in shares outstanding since our last note of April 2018.

