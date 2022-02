Original-Research: EQS Group AG (von GBC AG)

Die EQS Group AG konnte im Jahr 2021 das angestrebte anorganische Wachstum weiter vorantreiben und ist mittlerweile der europäische Marktführer für regulatorische Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor Relations. Erste positive Effekte aus der Wachstumsstrategie zeigen sich bereits in den gestiegenen Kundenzahlen und in dem erzielten Umsatzwachstum. Die SaaS-Gesamtkundenzahl stieg um 1.018 auf über 4.000, folglich erhöhte sich der Umsatz um rund 34,0 % auf 50,4 Mio. EUR. Zu dieser positiven Entwicklung im Jahr 2021 haben wir André Silvério Marques, CFO der EQS Group, interviewt.

GBC: Herr Marques, bitte geben Sie uns zu Beginn eine kurze Zusammenfassung über das Jahr 2021 aus Sicht der EQS Group AG.

André Silvério Marques: Wir haben nach vorläufigen Zahlen in 2021 unsere Ziele für Neukunden, ARR und Umsatz erreicht. Bei SaaS-Neukunden haben wir die Erwartung sogar übertroffen. Und das, obwohl die nationale Gesetzgebung zur verpflichtenden Einführung eines internen Meldekanals für Unternehmen in der Europäischen Union in nahezu allen Mitgliedsstaaten noch nicht umgesetzt wurde. Daher sind wir auch sehr zufrieden mit der Entwicklung. Der EBITDA Zielkorridor konnte bereits nach neun Monaten erreicht werden, wenngleich die EBITDA-Performance in 2021 aufgrund der Investitionen in die Compliance-Markterschließung nicht unseren Hauptfokus darstellt.

GBC: Der Fokus im Jahr 2021 lag größtenteils auf der Gewinnung von Kunden im Bereich der Meldesysteme für Hinweisgeber (Whistleblowing). Hier gab es jedoch durch den Gesetzgeber eine gewisse zeitliche Verzögerung. Können Sie uns hier ein Update geben, wie die rechtliche Lage in diesem Bereich aktuell aussieht?

André Silvério Marques: Wie bereits erwähnt, wurde die EU- Hinweisgeberrichtlinie nur in wenigen Ländern in nationales Gesetz umgewandelt. Darunter z.B. Dänemark, wo wir durch die Akquisition der Got Ethics auch eine führende Marktposition haben. Hier hat sich die Anzahl an gewonnenen Neukunden im vierten Quartal gegenüber den Vorquartalen vervielfacht. In Frankreich, dem nach Deutschland zweitgrößten Markt in der EU, wurde letzte Woche die Umsetzung verabschiedet und in 6 Monaten tritt das Gesetz in Kraft. Für Deutschland erwarten wir eine Umsetzung zur Jahresmitte.

GBC: Im Sommer haben sie 100 % der Anteile der Business Keeper GmbH übernommen. Werden noch weitere Transaktionen folgen oder liegt der Fokus im Jahr 2022 ausschließlich auf organischem Wachstum?

André Silvério Marques: Die EQS Group hat letzte Woche die strategische Ausrichtung um Lösungen im Bereich Nachhaltigkeit bekanntgegeben, wir werden damit zum ESG-Technologieanbieter. ESG ist die große Klammer auch für die Bereiche Investor Relations und Compliance wo es letztlich auch um das Schaffen von Vertrauen, Transparenz und Integrität geht. Genau das unterstützen wir bereits vielseitig mit unseren Lösungen, insbesondere bedienen wir das S und das G von ESG. Die Ausweitung auf E ist nur die logische Konsequenz. Mit der geplanten Akquisition der DFGE, einem Pionier und führenden Anbieter im Bereich Ökobilanzierung, Nachhaltigkeitsberechnung und Corporate Social Responsibility gelingt der sofortige Markteintritt. Mit der EU-Richtlinie für Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (CSRD), welche erstmals für die Berichterstattung 2023 greift, ist ein starker Treiber der Nachfrage bereits in unmittelbarer Sichtweite.

GBC: Anfang Februar verkündeten Sie, dass sich die Mehrheit der ehemaligen euro-adhoc-Kunden für die EQS-Cockpit-Lösung entschieden haben. Können sie uns Details nennen, wie es zu dieser Zusammenarbeit kam?

André Silvério Marques: Nachdem der euro-adhoc-Meldepflichtenservice von APA-OTS in Österreich eingestellt wurde, hat sich die überwiegende Mehrheit der Kunden, die dieses Angebot bisher nutzte, für eine Zusammenarbeit mit uns als Marktführer im Bereich Meldepflichtenservices entschieden. Wir freuen uns natürlich sehr über das Vertrauen und möchten die Zusammenarbeit mit den Kunden auch in weiteren Produktbereichen intensivieren.

GBC: Die positive Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt, dass die EQS Group AG hervorragend im europäischen Markt positioniert ist. Können Sie uns einen kurzen Ausblick für das Jahr 2022 aus Sicht der EQS geben?

André Silvério Marques: In FY 2022 setzt sich die hohe Wachstumsdynamik fort. Es geht um die Erschließung des europäischen Compliance Marktes. Als europäischer Marktführer für Hinweisgebersysteme sind wir in der Pole Position. In Zahlen gesprochen erwarten wir einen Umsatzanstieg von 30 bis 50 Prozent auf EUR 65 Mio. bis EUR 75 Mio. Die Investitionen in Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern bleiben weiterhin hoch. Das EBITDA steigt in einer Spanne von EUR 6 Mio. bis EUR 10 Mio. Für den Neu- ARR wird ein Volumen von EUR 11 Mio. bis EUR 16 Mio. erwartet. Zudem sollen 2.500 bis 3.500 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme. Dem Ausblick liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht im Laufe des ersten Halbjahres 2022 erfolgt.

GBC: Abschließende Frage: Das Thema Nachhaltigkeit & ESG gewinnt für Investoren immer mehr an Bedeutung. Können Sie uns kurz ihre Nachhaltigkeitsstrategie skizzieren und wie haben Sie dies bei der EQS Group bereits umgesetzt?

André Silvério Marques: Wir selbst veröffentlichen den ersten Nachhaltigkeitsbericht zusammen mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts am 25. März 2022. Ebenso haben wir die ersten Ratings umgesetzt und einen eigenen Nachhaltigkeitsbereich auf unserer Website geschaffen. Intern ist das Thema von hoher Relevanz und wird vom Management und unserer ESG- Managerin Stephanie Gouze zusammen stark forciert. Wie bereits bei Investor Relations und Compliance sehen wir einen Schlüssel zum Erfolg als führender Anbieter in diesem Bereich in der eigenen Umsetzung. Die hier gesammelten Erfahrungen helfen uns dabei die Anforderungen unserer (zukünftigen) Kunden zu verstehen. Und wir haben großes vor!

GBC: Herr Marques, vielen Dank für das Gespräch.

