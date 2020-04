Original-Research: EQS Group AG (von GSC Research GmbH)

Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG

Unternehmen: EQS Group AG

ISIN: DE0005494165

Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2019

Empfehlung: Halten

seit: 17.04.2020

Kursziel: 76,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 17.04.2020, vormals Kaufen Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst

Trendwende bei der Ertragsentwicklung in 2019 vollzogen

Seit ihrer Gründung am 03. Februar 2000 hat sich die EQS Group AG von einem Lösungsanbieter für Online Investor Relations zu einem der international führenden RegTech-Anbieter entwickelt. Im vergangenen Geschäftsjahr 2019 wurde nun planmäßig der Höhepunkt der Investitionsoffensive „EQS Cloud 2020“ überschritten und damit die Wende in der Ertragsentwicklung vollzogen. Im Rahmen der Transformation in ein Technologieunternehmen will die Gesellschaft in fünf Jahren zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für globale Corporate-Compliance- und Investor-Relations-Lösungen aufsteigen.

Von Auswirkungen der Corona-Krise ist das Unternehmen im laufenden 20. Jubiläumsjahr bisher verschont geblieben. Im Gegenteil ergaben sich vor allem bei der Nachfrage nach Webcasts deutlich positive Effekte. Zusätzlich profitiert EQS nun auch von der Möglichkeit zur Durchführung „virtueller Hauptversammlungen“. Hier könnte die Gesellschaft ebenso wie mit ihren anderen erprobten Lösungsangeboten in der aktuellen Krise auch nachhaltig neue Kunden gewinnen. Dabei können wir uns vorstellen, dass auch nach der Krise das Instrument einer zumindest zusätzlich zur Präsenzveranstaltung virtuell durchführbaren Hauptversammlung erhalten bleibt.

Zudem halten wir es für wahrscheinlich, dass sich infolge der Corona-Krise die Digitalisierung, die neben Regulierung und Globalisierung einen der drei Hauptwachstumstreiber für EQS darstellt, weiter beschleunigt. Wenngleich wir im Jahresverlauf auch bei dem RegTech-Anbieter temporär gewisse negative Effekte aus der Corona-Krise erwarten, bleiben wir grundsätzlich von dessen cashflow-starkem Geschäftsmodell mit einem mehr als 80-prozentigen Anteil wiederkehrender Erlöse überzeugt. Zudem ist die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von 52 Prozent zum Bilanzstichtag unverändert solide aufgestellt.

Angesichts des nach der Krise von uns erwarteten kräftigen Wachstums und der auch mittel- bis langfristig weiter positiven Zukunftsaussichten erhöhen wir unser Kursziel für die EQS-Aktie auf 76 Euro, nehmen unsere Einstufung aber auf dem aktuell erreichten Kursniveau von „Kaufen“ auf „Halten“ zurück.

