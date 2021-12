Original-Research: EQS Group AG (von GSC Research GmbH)

Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG

Unternehmen: EQS Group AG

ISIN: DE0005494165

Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 14.12.2021

Kursziel: 50,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 14.12.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

EBITDA-Jahresziel bereits nach neun Monaten erreicht

Die eigentlich für den 17. Dezember 2021 vorgesehene Umsetzung der EU-Hinweisgeberrichtlinie in nationales Recht verzögert sich bei einem Großteil der Mitgliedsstaaten, darunter auch in Deutschland, dem wichtigsten Markt der EQS Group AG. In der Folge wird die Anzahl der SaaS-Neukunden im ablaufenden Geschäftsjahr 2021 deutlich hinter den ursprünglichen Planungen zurückbleiben.

Im nächsten Jahr wird jedoch im Heimatmarkt sowie in weiteren Ländern mit der sukzessiven verpflichtenden Einführung eines internen Meldekanals für Whistleblower gerechnet. Dies sollte dann bei der Neukundengewinnung im Bereich der Hinweisgebersysteme zu entsprechenden Nachholeffekten führen. Dabei sind hier perspektivisch auch Up- und Cross-Selling-Potenziale für weitere Compliance- und Investor-Relations-Lösungen von EQS zu erwarten.

Die vor dem Hintergrund der angestrebten massiven Neukundenakquise im Bereich der Whistleblowing-Lösungen temporär erhöhten Marketing- und Sales-Ausgaben dürften die Erfolgsrechnung auch noch im kommenden Jahr belasten. Ebenso ist davon auszugehen, dass die technische Integration der seit 14. Juli 2021 konsolidierten Business Keeper GmbH (BK) noch zu gewissen Aufwendungen führen wird. Insbesondere in den Bereichen Marketing und Vertrieb wurden die entsprechenden Maßnahmen jedoch schon abgeschlossen, so dass man auf der Akquisitionsseite bereits schlagkräftig aufgestellt ist.

Zudem hat sich durch die BK-Übernahme die Nettoverschuldung des Konzerns signifikant erhöht, während die Eigenkapitalquote zum 30. September auf 35 Prozent abgenommen hat. Mit der Akquisition konnte EQS jedoch zu dem mit Abstand führenden europäischen Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme aufsteigen. Und die aktuellen Marketing- und Sales-Investitionen dürften zu einem weiteren Ausbau der Marktstellung führen, was sich mittelfristig deutlich auszahlen sollte.

Daher gehen wir bei weiterhin hohen Wachstumsraten ab 2023 wieder von kräftig steigenden Margen, Ergebnissen und Cashflows aus. Auf dieser Basis erachten wir die unverändert für 2025 ausgegebene Zielsetzung eines Konzernumsatzes von 130 Mio. Euro und einer EBITDA-Marge von 30 Prozent - auch ohne weitere Zukäufe - weiterhin als realistisch. Somit bestätigen wir unsere Überzeugung von der Wachstumsstrategie und dem cashflow-starken, von den drei Megatrends Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung profitierenden Geschäftsmodell des Münchner RegTech-Unternehmens.

Auf Basis unseres erneut auf 50,00 Euro angehobenen Kursziels bietet die EQS-Aktie nach dem seit unserem letzten Research erfolgten Kursrückgang aktuell ein Potenzial von knapp 20 Prozent. Daher stufen wir das Papier auf dem derzeitigen Niveau wieder als „Kauf“ ein.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23195.pdf

