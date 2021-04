Original-Research: EQS Group AG (von GSC Research GmbH): Halten

^

Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG

Unternehmen: EQS Group AGISIN: DE0005494165

Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2020 Empfehlung: Halten seit: 21.04.2021 Letzte Ratingänderung: 21.04.2021, vormals Verkaufen Analyst: Jens Nielsen

Starkes organisches Wachstum auch im 'Corona-Jahr' 2020

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 konnte die EQS Group AG weitgehend unbeeindruckt von der Corona-Krise abschließen. Zwar führte die Pandemie-bedingte Investitionszurückhaltung der Unternehmen vor allem im Compliance-Bereich zu Verzögerungen bei den Verkaufsprozessen. Dagegen profitierten die digitalen IR-Services wie Webcasts und virtuelle Hauptversammlungen jedoch von einer Corona-induziert stark erhöhten Nachfrage. Zudem führte die voranschreitende Kundenmigration auf das neue cloudbasierte IR COCKPIT und die damit einhergehende Umstellung von transaktionsbasierten auf kombinierte Pay-per-Use- und Subskriptionsmodelle zu zusätzlichen Einnahmen.

Da zugleich mit dem planmäßigen Auslaufen der Investitionsoffensive 'EQS Cloud 2020' der operating leverage einsetzte, konnte dabei beim EBITDA sogar der obere Bereich der bereits im August angehobenen Unternehmensprognose erreicht werden. Nach der forcierten geografische Expansion sowie den von 2017 bis 2020 getätigten umfangreichen Cloud-Investitionen hat die Gesellschaft allerdings im vierten Quartal 2020 mit einer Marketing- und Sales-Offensive im Compliance-Bereich ein weiteres Projekt gestartet, das die Erfolgsrechnung zunächst noch einmal deutlich belasten wird.

Hintergrund ist die Pflicht der rund 50.000 EU-Unternehmen ab 250 Mitarbeitern, bis Ende dieses Jahres ein internes Hinweisgebersystem einzuführen. Hier will sich EQS optimal positionieren, um eine hohe Marktdurchdringung bei der Etablierung von Whistleblowing-Lösungen zu erreichen. Dafür sind nach 0,8 Mio. Euro in 2020 mit 5,6 Mio. Euro im laufenden Jahr sowie noch nicht quantifizierten weiteren Aufwendungen in 2022 nicht unerhebliche Marketing- und Vertriebsausgaben geplant. Dabei ist aber zu berücksichtigen, dass sich hier eine einmalige Gelegenheit zur Gewinnung eines regulatorisch bedingt entstehenden immensen Neukundenpotenzials bietet. Eine spätere Akquisition dieser Kunden vom Wettbewerb würde sich wesentlich zeitintensiver, schwieriger und auch teurer gestalten.

Mit dem IR COCKPIT als der weltweit ersten Cloud-Plattform, die die wichtigsten Arbeitsprozesse im IR-Bereich bündelt und mit globalen Investorendaten verknüpft, konnte EQS bereits einen echten 'Game Changer' landen. Beim Compliance COCKPIT befinden sich nach dem erfolgreichen Launch der Module Policy Manager und Approval Manager noch Apps für Lieferanten- und Risikomanagement sowie eine E-Learning-Plattform für Drittanbieter in der Entwicklungsphase. Weitere Bausteine der forcierten Expansion im wachstumsstarken Compliance-Markt markieren die Übernahmen der Got Ethics A/S und der C2S2 GmbH sowie die Ausweitung der regionalen Präsenz durch Standorte in Italien und Spanien.

Damit verfolgt EQS konsequent das Ziel, getragen von den drei Megatrends Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung bis 2025 zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für globale Corporate-Compliance- und Investor-Relations-Lösungen aufzusteigen. Wenngleich die Ertragsseite durch die neuerlichen Investitionen nun nochmals belastet wird, hält der Vorstand ausdrücklich an seinem EBITDA-Margenziel von 30 Prozent für 2025 fest. Auch wir erwarten angesichts der hohen Skalierbarkeit des Geschäftsmodells nach Auslaufen der Marketing- und Sales-Offensive wieder eine kräftig steigende Profitabilität. Einen Vorgeschmack hierauf liefert eine Bereinigung des 2020er-EBITDA von 4,8 Mio. Euro um die darin enthaltenen 1,4 Mio. Euro Cloud- und 0,8 Mio. Euro Marketing- und Vertriebs-Investitionen - der so errechnete Wert von 7,0 Mio. Euro entspricht bereits einer EBITDA-Marge von 18,5 Prozent.

Auf Basis des nach unserem DCF-Modell ermittelten fairen Werts setzen wir unser Kursziel für die EQS-Aktie nunmehr deutlich auf 36,00 Euro herauf und stufen das Papier daher auf dem aktuellen Niveau wieder mit 'Halten' ein.

