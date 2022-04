Original-Research: EQS Group AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: EQS Group AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu EQS Group AG

Unternehmen: EQS Group AGISIN: DE0005494165

Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2021 Empfehlung: Kaufen seit: 01.04.2022 Kursziel: 45,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 14.12.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Konzernumsatz in 2021 um ein Drittel ausgeweitet

Das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 hat die EQS Group AG im Rahmen der eigenen Planungen abgeschlossen. 2022 steht nun vor allem im Zeichen der erwarteten sukzessiven Umsetzung der Ende letzten Jahres in Kraft getretenen EU-Hinweisgeberrichtlinie in weiteren Mitgliedsstaaten, insbesondere in Deutschland als mit Abstand wichtigstem Markt.

Mit der zunehmenden Erschließung des sich aus der Regulierung ergebenden immensen Neukundenpotenzials sollte die Gesellschaft ihre Kundenbasis weiter deutlich ausbauen. Dabei ist davon auszugehen, dass bei den zunächst nur für Whistleblower-Lösungen gewonnenen neuen Nutzern zukünftig auch Potenziale zum Up- und Cross-Selling weiterer Compliance- und Investor-Relations-Produkte gehoben werden können.

Zwar sollen die vor dem Hintergrund der angestrebten massiven Neukundenakquise im Bereich der Hinweisgebersysteme temporär erhöhten Marketing- und Vertriebsausgaben in 2022 noch auf dem Vorjahresniveau verharren. Trotzdem wird jedoch nun bei einem starken Wachstum der wiederkehrenden SaaS-Erlöse der Beginn der Skalierungsphase avisiert. Diese sollte sich im Zuge der sukzessiven Reduktion der zusätzlichen Marketing- und Vertriebsaufwendungen in den nächsten Jahren beschleunigen.

Daher erwarten wir ab 2023 auch unter dem Strich wieder deutlich positive, in den Folgejahren weiter signifikant steigende Ergebnisse. Somit erachten wir das erneut für 2025 bestätigte Unternehmensziel eines Konzernumsatzes von rund 130 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30 Prozent ebenfalls unverändert als realistisch.

Erklärtes Ziel der EQS Group AG ist zudem, bis 2025 der führende Cloud-Anbieter für globale Investor-Relations- und Corporate-Compliance-Lösungen in Europa zu werden. Mit dem cloud-basierten IR COCKPIT hat die Gesellschaft in der DACH-Region bereits mit Abstand die Marktführerschaft erlangt. Zudem stieg sie im vergangenen Jahr im Zuge der Übernahme der Business Keeper GmbH (BK) ebenfalls mit Abstand zum führenden europäischen Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme auf.

Nachdem das RegTech-Unternehmen dabei in der Vergangenheit von den drei Megatrends Digitalisierung, Regulierung und Globalisierung profitierte, hat es jüngst seine strategische Ausrichtung um Lösungen im Bereich des neuen Megatrends Nachhaltigkeit erweitert. Somit tritt die Gesellschaft nach der 2017 begonnenen Erschließung des Geschäftsfeldes Corporate Compliance nun als ESG-Technologieanbieter in einen weiteren Wachstumsmarkt ein, aus dem man sich ebenfalls ein signifikantes Umsatzpotenzial erhofft.

Zwar führte vor allem die BK-Übernahme dazu, dass die Konzerneigenkapitalquote zum Bilanzstichtag auf knapp 38 Prozent zurückging, während eine Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) von gut 68 Mio. Euro in den Büchern stand. Infolge der kürzlich durchgeführten Kapitalerhöhung sollen sich die Bilanzverhältnisse aber zum Ende des ersten Quartals 2022 mit einer Eigenkapitalquote von rund 50 Prozent und einer Nettoverschuldung von knapp 30 Mio. Euro wieder deutlich verbessern.

Insgesamt sehen wir die EQS Group AG daher mit der bereits erreichten Marktpositionierung und ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse gut für weiteres Wachstum aufgestellt, das mit Voranschreiten der Skalierungsphase auch zunehmend steigende Ergebnisse liefern sollte.

Zwar führen das seit unserem letzten Research-Update deutlich gestiegene Zinsniveau sowie die aus dem Ukraine-Krieg resultierenden Unsicherheiten dazu, dass wir das anhand unseres DCF-Modells ermittelte Kursziel für die EQS-Aktie auf 45,00 Euro zurücknehmen. Auf dieser Basis bietet das Papier auf dem aktuellen Niveau aber immer noch ein Kurspotenzial von knapp 39 Prozent. Daher bestätigen wir unsere 'Kaufen'-Empfehlung für den Anteilsschein des Münchner RegTech-Spezialisten.

