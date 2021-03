Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

^

Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

Unternehmen: Erlebnis Akademie AGISIN: DE0001644565

Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 09.03.2021 Kursziel: EUR 19,90 (bislang EUR 23,80) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler

Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Gestern hat Erlebnis Akademie (eak) die Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht bekannt gegeben. Danach soll das Grundkapital um bis zu EUR 0,404 Mio. auf bis zu EUR 2,425 von derzeit EUR 2,021 Mio. angehoben werden. Der Ausgabepreis der neuen Aktien liegt bei EUR 13,00.

Das Bezugsverhältnis beträgt 5:1, das heißt, dass fünf alte Aktien zum Erwerb von einer neuen Aktie berechtigen. Ein börslicher Bezugsrechtshandel ist nicht vorgesehen. Bezugsberechtigte Bestandsaktionäre können neue Aktien über den ihnen aus dem Bezugsrecht zustehenden Umfang hinaus im Volumen von bis zu 76.923 Stück bzw. EUR 1,0 Mio. im Rahmen eines Überbezugs zeichnen. Die im Anschluss daran nicht bezogenen Aktien werden als Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten.

In Summe fließen eak liquide Mittel (brutto) in Höhe von bis zu EUR 5,254 Mio. zu. Ohne Einbeziehung der aus der Kapitalerhöhung nach unserer Einschätzung finanzierten Wachstumsbeschleunigung aus dem Bau weiterer Baumwipfelpfade liegt der Verwässerungseffekt beim Ergebnis je Aktie 2021e nach unserer Berechnung bei -15,6%. Beim Buchwert je Aktie 2021e kommt es dagegen zu einem Anstieg auf EUR 10,65 von bislang EUR 10,17 (+4,7%).

In unserer Kurszielberechnung werden allein die fest geplanten bzw. in der baulichen Umsetzung befindlichen Baumwipfelpfade bzw. Erweiterungsprojekte berücksichtigt. Nach erfolgreicher Durchführung der Kapitalerhöhung und der dann erhöhten Anzahl ausstehender Aktien verringert sich unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel auf EUR 19,90 von EUR 23,80 je Aktie (Base Case-Szenario). Aus einer Monte-Carlo-Simulation errechnen sich Best- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 15,30 bzw. 24,70 je Aktie. Nach einer endgültigen Aufhebung der behördlich erlassenen COVID-19-induzierten Schließungen und einer Normalisierung der von uns eingepreisten Risikoaufschläge sind nach unserer Einschätzung nochmals höhere Kursziele erreichbar. Wir bestätigen daher unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22185.pdf

Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°