Original-Research: Erlebnis Akademie AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

Original-Research: Erlebnis Akademie AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Erlebnis Akademie AG

Unternehmen: Erlebnis Akademie AGISIN: DE0001644565

Anlass der Studie: Update Report Empfehlung: Buy seit: 01.12.2021 Kursziel: EUR 27,00 (unverändert) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler

Trotz Pandemie auf Gesamtjahressicht profitabel

Nach der Veröffentlichung des Neunmonatsberichts 2021 bestätigen wir unser Buy-Rating für die Aktien der Erlebnis Akademie AG (eak) und unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell ermitteltes Kursziel von EUR 27,00 je Aktie (Base Case-Szenario). Bei der Berechnung des Kursziels haben wir lediglich die fest geplanten bzw. in der baulichen Umsetzung befindlichen Baumwipfelpfade und Erweiterungsprojekte berücksichtigt. Aus einer Monte- Carlo-Simulation errechnen wir Best- und Worst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 19,90 (10%-Quantil) bzw. EUR 37,70 (90%-Quantil) je Aktie.

Aufgrund (1) schlechter Witterungsbedingungen mit Dauerregen an den westlichen Standorten, (2) COVID-19-bedingter behördlicher Maßnahmen mit einer höheren Anzahl von Schließtagen (1.270 gegenüber 1.050 in 9M/2020, +21,0% YoY), (3) anhaltender Zutrittsbeschränkungen, inklusive für Gastronomie und Abenteuerspielplätze, (4) Grenzschließungen und Reisehindernissen sowie (5) Unklarheiten in der behördlichen Kommunikation, etwa über die Öffnung und Auslastung von Hotelbetrieben oder die Frage, ob auf den Baumwipfelpfaden ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, gehen wir davon aus, dass die Besucherzahlen in den ersten neun Monaten 2021 an allen Standorten deutlich unter den Vorjahres- und auch mehrjährigen Durchschnittswerten gelegen haben.

Trotz dieser Belastungen blieben die Konzernerlöse im Neunmonatszeitraum 2021 mit EUR 11,5 Mio. nur um 13,8% hinter dem Vorjahreswert von EUR 13,4 Mio. zurück. Dies ist, gemessen an den zusätzlichen Schließtagen, aus unserer Sicht umso höher zu gewichten, als dass besonders das dritte Quartal 2020 mit Erlösen von EUR 9,8 Mio. und einem EBIT von EUR 5,4 Mio. sehr stark vom Ende des ersten pandemiebedingten Lockdowns profitiert hatte, während sich dieser Effekt im Sommerquartal 2021 nicht wiederholte. Das operative Konzernergebnis (EBIT) zeigte nach drei Quartalen 2021 einen Rückgang um -17,6% auf EUR 2,4 Mio. gegenüber EUR 3,0 Mio. im Vorjahr. Nach eigenen Angaben profitierte eak trotz Einschränkungen von einem guten Geschäftsverlauf am neuen Standort Usedom und von den Entschädigungsregelungen aus der Überbrückungshilfe III.

Die Guidance, wonach der Vorstand im laufenden Geschäftsjahr 2021e auf Konzernebene mit einem positiven Gesamtjahresergebnis rechnet, wurde bestätigt. Dass aufgrund der aktuellen Infektionszahlen an allen Standorten mit neuerlichen Einschränkungen gerechnet werden muss, ist aufgrund der saisonal geringen Bedeutung des vierten Quartals für diese Ergebnisprognose weniger gravierend.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23153.pdf

Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

