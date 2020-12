Original-Research: ERWE Immobilien AG (von GSC Research GmbH): Halten

^

Original-Research: ERWE Immobilien AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu ERWE Immobilien AG

Unternehmen: ERWE Immobilien AGISIN: DE000A1X3WX6

Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2020 Empfehlung: Halten seit: 03.12.2020 Kursziel: 4,35 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 03.12.2020, vomals Kaufen Analyst: Jens Nielsen

Kräftige Geschäftsausweitung im Neunmonatszeitraum 2020

Nachdem die ERWE Immobilien AG uns bereits mit den Halbjahreszahlen positiv überraschen konnte, schloss sie auch den Neunmonatszeitraum des laufenden Geschäftsjahres 2020 erneut über unseren Erwartungen ab. Insbesondere das Ergebnis aus der Immobilienbewirtschaftung legte deutlich stärker als von uns geschätzt zu. Dabei zeigt die Corona-Krise nach wie vor kaum Auswirkungen auf die Geschäftsentwicklung, wohingegen vor allem auf reine Retail-Nutzungen fokussierte Wettbewerber teilweise immer noch von nennenswerten Mietrückständen und Wertberichtigungen auf Mietforderungen berichten.

Hier profitiert ERWE deutlich von der Konzentration auf zeitgemäße Mischnutzungskonzepte, die dem durch die Krise noch beschleunigten Strukturwandel in den deutschen Innenstädten gerecht werden. So entfielen per 30. September lediglich 34 Prozent der vermietbaren Flächen auf Retail-Nutzungen. Mit dem weiteren Mix aus 25 Prozent Parkplatz-, 13 Prozent Büro-, 8 Prozent Hotel-, 7 Prozent Dienstleistungs-, 5 Prozent sonstigen sowie jeweils 4 Prozent Gastronomie- und Wohnflächen weist das ERWE-Portfolio insgesamt eine gut gestreute Risikostruktur auf.

Durch Akquisition weiterer attraktiver Immobilien in guten Innenstadtlagen und Hebung der dort vorhandenen Wertsteigerungspotenziale durch Realisierung neuer Nutzungskonzepte will die Gesellschaft auch zukünftig von den sich im Rahmen des Strukturwandels ergebenden Chancen profitieren. Dabei dürfte sich auch der durch die neu gegründete ERWE Invest GmbH geplante Aufbau eines zusätzlichen Immobilienportfolios unter Einbindung institutioneller Investoren positiv auswirken. Hierbei kann der ERWE-Konzern sowohl über die Vereinnahmung von Management-Fees als auch über Co-Investments profitieren.

Das über eine jahrzehntelange Branchenerfahrung verfügende ERWE-Management kann bereits für die kurze Zeit seit Aufnahme der Geschäftstätigkeit eine eindrucksvolle Entwicklung vorweisen. So wurde vom Bilanzstichtag des ersten Geschäftsjahres 2018 bis zum 30. September 2020 die vermietbare Fläche bereits kräftig von rund 54.000 auf 71.243 Quadratmeter ausgeweitet. Dabei konnte zugleich die Vermietungsquote deutlich von 63,6 auf 88,6 Prozent verbessert werden. Und der NAV legte in diesem Zeitraum ebenfalls um 7,2 Prozent von 4,03 auf 4,32 Euro je Aktie zu. Auch bilanziell bleibt die Gesellschaft mit einer Eigenkapitalquote von knapp 30 Prozent zum Ende des dritten Quartals solide aufgestellt.

Angesichts des beeindruckenden Track Records, der unseres Erachtens deutlich die Kompetenz des Managements und die Potenzialstärke des Geschäftsmodells belegt, sowie der positiven Zukunftsaussichten nehmen wir künftig bei der Bewertung der ERWE-Aktie keinen Abschlag mehr auf den NAV vor. Daher sehen wir den fairen Wert des Papiers auf Basis des zum 30. September gemeldeten NAV von 4,32 Euro je Anteilsschein sowie einer von uns erwarteten gewissen Steigerung im Zusammenhang mit dem jüngsten weiteren Immobilienerwerb in Darmstadt aktuell bei rund 4,35 Euro.

Dementsprechend erhöhen wir auch unser Kursziel auf 4,35 Euro. Dabei nehmen wir unsere Einstufung allerdings auf dem mittlerweile erreichten Kursniveau von 'Kaufen' auf 'Halten' zurück. Aufgrund des geringen Handelsvolumens sollten Aufträge in dem Titel immer mit einem Limit erteilt werden.

