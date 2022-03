Original-Research: ERWE IMMOBILIEN AG (von Montega AG)

Original-Research: ERWE IMMOBILIEN AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu ERWE IMMOBILIEN AG

Unternehmen: ERWE IMMOBILIEN AG

ISIN: DE000A1X3WX6

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.03.2022

Kursziel: 3,60

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck

Licht und Schatten kennzeichnen ERWEs jüngsten Newsflow

ERWE hat jüngst vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt. Aufgrund eines negativen Bewertungsergebnisses fiel das Nachsteuerergebnis deutlich negativ aus, auf operativer Ebene wurde die Zielsetzung indes erfüllt. Zudem gab das Unternehmen heute den Neuerwerb einer Retailimmobilie in Wuppertal bekannt.

Bruttoerlöse deutlich gesteigert: Die Erträge aus der Immobilienbewirtschaftung konnte ERWE um rund 41% auf 7,89 Mio. Euro heben, womit die Zielspanne von 7,8 bis 8,5 Mio. Euro am unteren Ende erreicht wurde (Vj.: 5,59 Mio. Euro). Für das Schlussquartal impliziert dies eine ähnlich hohe Dynamik wie im Gesamtjahresverlauf (Q4: +43% auf 2,29 Mio. Euro). Neben einem Basiseffekt aus den im Vorjahr erworbenen neuen Objekten trug hierzu auch der Abschluss neuer Mietverträge positiv bei.

Bewertungseffekte führen zu Jahresverlust: Das Ergebnis aus der Bewertung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien fiel mit -1,78 Mio. Euro (Vj.: 6,79 Mio. Euro; 9M/21: 5,40 Mio. Euro) auf Gesamtjahressicht diesmal jedoch negativ aus. Hintergrund dessen sind nicht liquiditätswirksame Neubewertungen von Einzelhandels- und Hotelflächen, vor allem am Standort Postgalerie Speyer, deren Ankermieter die Hotelkette Amedia und daneben das Modehaus H&M ist. Die beauftragten Gutachter berücksichtigten dabei die anhaltenden Einschränkungen aus der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Hotelbranche und den stationären Einzelhandel sowie die nach wie vor steigenden Baukosten. Trotz der erzielten operativen Verbesserungen weist ERWE in 2021 daher ein negatives Ergebnis nach Steuern von -9,72 Mio. Euro aus (Vj.: 0,10 Mio. Euro; 9M/21: -2,11 Mio. Euro). Der Loan-to-Value stieg infolge des niedrigeren Wertansatzes des Immobilienvermögens auf 68,2% (Vj.: 63,3%; 9M/21: 63,5%). Die finalen Zahlen wird ERWE Ende März bzw. Anfang April 2022 vorlegen.

Weiterer Zukauf: Trotz des Corona-bedingten Gegenwinds treibt ERWE den Erwerb und die Revitalisierung monothematisch genutzter Innenstadtimmobilien voran. So wurde heute die Übernahme einer Immobilie in der Wuppertaler Innenstadt gemeldet. Das Gebäude verfügt über eine Mietfläche von ca. 10.000 Quadratmetern und ist langfristig und vollständig an C&A vermietet, sodass eine stabile laufende Rendite generiert wird. Aufgrund der Lage und der Qualität sollte bei einer Mischnutzung zudem attraktives Wertsteigerungspotenzial bestehen, eine vorzeitige Anpassung des Mietverhältnisses wäre u.E. demnach im Sinne ERWEs. Für 2022 wurden darüber hinaus weitere Zukäufe in Aussicht gestellt. Die per 31.12. zur Verfügung stehenden liquiden Mittel beliefen sich auf 8,57 Mio. Euro (Vj.: 7,96 Mio. Euro). Vor dem Hintergrund des fortschreitenden Strukturwandels in den Innenstädten, der avisierten Verdopplung des Immobilienportfolios innerhalb von 2 bis 3 Jahren (Buchwert 200,6 Mio. Euro per 30.09.) und ERWEs langjährigem Track Record einer Wertsteigerung von i.d.R. >30% erachten wir den Investment Case nach wie vor als sehr chancenreich. Allerdings wird sich der für unsere Bewertung maßgebliche EPRA NRV (zuletzt: 4,73 Euro) in Folge des negativen Konzernergebnisses und der daher niedrigeren Eigenkapitalbasis zunächst weiter reduziert haben. Wir reflektieren dies in Ermangelung aktueller Bilanzkennzahlen in einem höheren Bewertungsabschlag i.H.v. 25% (zuvor: 15%).

Fazit: Die Fortschritte auf operativer Ebene wurden durch negative Bewertungseffekte konterkariert. Dies erachten wir aber als temporären Corona-Effekt, der sich zudem in weiteren attraktiven Ankaufopportunitäten niederschlagen sollte. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 3,60 Euro (zuvor: 4,00 Euro).

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

