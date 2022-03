^

Original-Research: European Lithium Limited - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu European Lithium Limited

Unternehmen: European Lithium LimitedISIN: AU000000EUR7

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.03.2022 Kursziel: EUR0,17 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu European Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7) veröffentlicht. Die Empfehlung des Analysten Simon Scholes lautet BUY mit einem Kursziel von EUR 0,17.

Zusammenfassung: Die bestehenden und geplanten europäischen Batteriefabriken dürften im Jahr 2025 einen Bedarf von mehr als 600.000 Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent erzeugen. Wir erwarten, dass European Lithium 2025 die Produktion bei seinem Wolfsberg-Lithium-Projekt in Österreich hochfahren wird. Im Dezember letzten Jahres veröffentlichte European Lithium eine aktualisierte Ressourcenschätzung, die 9,74 Mio. gemessene und angezeigte Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 1,03% Li2O ausweist. Mit über 100.000 Tonnen liegt die aktuelle gemessene und angezeigte in situ Ressource um 36 % über dem Wert, den die vorherige Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2017 ergab. Die aktualisierte Schätzung der gemessenen und angezeigten Ressourcen wird die Grundlage für die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) bilden, deren Veröffentlichung wir für das zweite Quartal erwarten. Wir gehen davon aus, dass die DFS die Tür zu Abnahmeverträgen und der Finanzierung öffnen wird. Wir schätzen die kombinierten Investitionskosten für die Mine und die Lithiumhydroxid-Konverteranlage auf ca. USD500 Mio., wobei die Finanzierung im Verhältnis 20/40/40 zwischen Zuschüssen, Eigenkapital und Fremdkapital aufgeteilt wird. Ausgehend von einer konservativen Annahme des durchschnittlichen Lithiumhydroxidpreises von USD25.000 pro Tonne (der aktuelle Preis liegt bei über USD65.000) über eine Lebensdauer der Mine von fünfzehn Jahren sehen wir den fairen Wert der Aktie bei EUR0,17. Unsere Empfehlung lautet Kaufen.

First Berlin Equity Research has published a research update on European Lithium Limited (ISIN: AU000000EUR7). Analyst Simon Scholes' rating on the stock is Buy with a price target of EUR 0.17.

Abstract: Existing and planned European battery factories are expected to generate over 600,000 tonnes of lithium carbonate equivalent demand in 2025 - the year when we expect European Lithium to be ramping up production at its Wolfsberg Lithium Project in Austria. In December last year European Lithium published an updated resource estimate showing 9.74m measured and indicated (M+I) tonnes at an average grade of 1.03% Li2O. At over 100,000 tonnes, the current M+I in situ resource is 36% above the equivalent figure implied by the previous 2017 resource estimate. The updated M+I resource estimate will be the basis for the definitive feasibility study (DFS), publication of which is expected in Q2. We expect the DFS to open the door to offtake deals and financing. We model combined CAPEX for the mine and lithium hydroxide converter facility at ca. USD500m, with financing split 20/40/40 between grants, equity and debt. Based on a conservative average lithium hydroxide price assumption of USD25,000 per tonne (the current price is over USD70,000) over a fifteen year mine life, we see fair value for the share at EUR0.17. Our recommendation is Buy.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23633.pdf

Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°