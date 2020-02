Original-Research: Eyemaxx Real Estate AG (von GBC AG): Kaufen

^

Kapitalerhöhung zur Projektfinanzierung und Bestandsaufbau geplant, Umfangreicher Projektbestand von etwas über 900 Mio. EUR vorhanden, Kursziel und Rating bis zur Veröffentlichung des Geschäftsberichtes unverändert

Mit Ad-Hoc-Mitteilung vom 17.02.2020 hat Eyemaxx eine Bezugsrechtskapitalerhöhung bekanntgegeben. Es ist dabei geplant, das Grundkapital durch die Ausgabe von 880.000 neuen Aktien auf bis zu 6.230.568 EUR zu steigern. Im Rahmen eines mittelbaren Bezugsrechts sind Altaktionäre dabei im Zeitraum 24.02.2020 bis 02.03.2020 berechtigt, in einem Verhältnis von 6:1 neue Aktien zu einem Bezugspreis von 9,00 EUR je Aktie zu beziehen. Sofern im Rahmen des Bezugsangebots Aktien nicht gezeichnet werden, werden diese institutionellen Investoren sowie privaten Investoren mindestens zum Bezugspreis angeboten.

Vorausgesetzt es findet eine Vollplatzierung statt, wird sich der Bruttoemissionserlös auf mindestens 7,92 Mio. EUR belaufen. Gemäß Ad-Hoc- Meldung beabsichtigt Eyemaxx die eingeworbenen liquiden Mittel für die Umsetzung des Projektportfolios sowie für die Aufnahme von selbsterstellten Objekten in den Eigenbestand zur langfristigen Erzielung von Mietrenditen zu verwenden. Darüber hinaus soll der Anteil an Forward Sales, also derjenigen Objekte, die zum Teil deutlich vor der Fertigstellung veräußert werden, reduziert werden. Forward Sales gehen zwar mit einer hohen Planungssicherheit einher, solche Vorabveräußerungen gehen jedoch mit niedrigeren Verkaufspreisen einher.

Angesichts des sehr umfangreichen Projektbestandes, welches gemäß unserem letzten Stand ein Volumen von insgesamt knapp über 900 Mio. EUR umfasst, ist die geplante Kapitalerhöhung nachvollziehbar. In den vergangenen Geschäftsjahren stand dabei insbesondere die Finanzierung des umfassenden Portfolios im Fokus der Gesellschaft. Neben den Kapitalerhöhungen, im Rahmen derer seit dem Geschäftsjahr 2015/2016 neue Mittel in Höhe von netto 14,78 Mio. EUR eingeworben wurden, hatte Eyemaxx insbesondere Unternehmensanleihen emittiert. Besonders hervorzuheben ist hier die insgesamt rückläufige Kuponentwicklung bei den zuletzt emittierten Eyemaxx- Anleihen, was zu einer Verbesserung der Projektrendite führt sowie, auf Eyemaxx-Ebene, mit Zinseinsparungen einhergeht.

Am 28.02.2020 wird Eyemaxx den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 (Geschäftsjahresende 31.10.2019) veröffentlichen. Bereits am 07.02.2020 hatte die Gesellschaft über einen einmaligen negativen Effekt aus der Veräußerung der serbischen Logistikhallen (inkl. Erweiterungsgrundstück) informiert. Das Vorjahresergebnis wird außerordentlich mit rund 11,00 Mio. EUR belastet sein, so dass das Periodenergebnis in Höhe von 5,5 bis 6,7 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert (GJ 2017/2018: 7,20 Mio. EUR) ausfallen wird. Bislang hatten wir einen Jahresüberschuss in Höhe von 8,34 Mio. EUR erwartet.

Eine Aktualisierung unserer Planungen sowie des DCF-Bewertungsmodells werden wir in Kürze, nach Veröffentlichung des Geschäftsberichtes (28.02.2020), vornehmen. Darüber hinaus werden wir dann auch die aktuelle Kapitalerhöhung in die Bewertung aufnehmen. Bis dahin bestätigen wir unser Kursziel von 21,70 EUR und das Rating KAUFEN.

