Original-Research: Formycon AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinzu...

Original-Research: Formycon AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Formycon AG

Unternehmen: Formycon AGISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 26.03.2021 Kursziel: EUR78,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf ADD herab und bestätigt sein Kursziel von EUR 78,00.

Zusammenfassung: Formycon hat neue Ergebnisse aus In-vitro-Tests ihres ACE2-IgG-Fc-Antikörper-Fusionsprotein-Medikamentenkandidaten FYB207 gegen SARS-CoV-2 veröffentlicht. Diese weisen darauf hin, dass FYB207 gegen neuere infektiösere Mutationen von SARS-CoV-2 wie die britische Variante B.1.1.7 noch wirksamer ist als gegen frühere weniger infektiöse Varianten. Eine im Dezember 2020 veröffentlichte Studie zeigte bereits, dass die Wirksamkeit von FYB207 durch Spike-Protein-Mutationen nicht beeinträchtigt wird. Spike-Protein-Mutationen bedrohen die Wirksamkeit sowohl von Impfstoffen als auch von der überwiegenden Mehrheit der Antikörper gegen SARS-CoV-2. Die Wirksamkeit von FYB207 wird durch Spike-Protein-Mutationen nicht beeinflusst, da die ACE2-Komponente von FYB207 die Protein-Spike bindet, bevor sie die nativen ACE2-Rezeptoren des Patienten erreichen kann, die der Eintrittspunkt für das Virus sind. Wenn das Spike-Protein mutiert, um der ACE2-Neutralisation durch abnehmende Affinität zu entgehen, wird es weniger pathogen. Die Kombination aus dem Fehlen einer Impfpflicht und den 2-10% der Bevölkerung, die immungeschwächt sind, deutet darauf hin, dass neue SARS-CoV-2-Infektionen auf unbestimmte Zeit auf einem signifikanten Niveau fortbestehen werden. Wir gehen weiterhin von einer jährlichen Gesamtzahl von 275.000 SARS-CoV-2-bezogenen Krankenhausaufenthalten in Europa und den USA ab 2022 aus. Das starke Leistungsprofil von FYB207 deutet darauf hin, dass eine robuste Preisgestaltung (durchschnittlich EUR20.000 pro Patient) und ein Marktanteil von 10% erreichbar sind. Wir gehen davon aus, dass im vierten Quartal dieses Jahres eine Phase-I/II-Studie mit FYB207 beginnen wird. Unter der Voraussetzung, dass das Ergebnis dieser Studie positiv ist, erwarten wir, dass Formycon eine Notfallgenehmigung für FYB207 beantragt. Bei einer erfolgreichen Phase-I/II-Studie sowie einer Notfallgenehmigung könnte das Medikament Ende 2022 auf den Markt kommen. Wir behalten unser Kursziel von EUR78,00 bei, stufen jedoch die Empfehlung von Kaufen auf Hinzufügen herab, um den Aktienkursanstieg seit unserer letzten Studie vom 7. Januar zu berücksichtigen.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes downgraded the stock to ADD and maintained his EUR 78.00 price target.

Abstract: Formycon has published new results from in vitro tests of its ACE2 IgG-Fc antibody fusion protein drug candidate FYB207 against SARS-CoV-2. These indicate that FYB207 is even more effective against recent more infectious mutations of SARS-CoV-2, such as the British variant B.1.1.7, than against earlier less infectious variants. A study published in December 2020 already indicated that FYB207's efficacy is undiminished by spike protein mutations. Spike protein mutations threaten the efficacy of vaccines and the vast majority of antibodies against SARS-CoV-2. FYB207's efficacy is unaffected by spike protein mutations because the ACE2 component of FYB207 binds the protein spike before it can reach the patient's native ACE2 receptors which are the entry point for the virus. If the spike protein does mutate to escape ACE2 neutralisation via decreasing affinity, it will become less pathogenic. The combination of the absence of compulsory vaccination and the 2-10% of the population who are immuno-compromised suggest that new SARS-CoV-2 infections will continue at a significant level indefinitely. We continue to assume an annual total of 275,000 SARS-CoV-2-related hospitalisations in Europe and the US combined from 2022. FYB207's strong performance profile suggests that robust pricing (average of EUR20,000 per patient) and a market share of 10% are achievable. We expect a phase I/II trial of FYB207 to begin in Q4 this year. Providing that the outcome of this trial is favourable, we expect Formycon to request an Emergency Use Authorisation (EUA) for FYB207. A successful phase I/II trial of FYB207 and an EUA could see the drug reach the market in late 2022. We maintain our price target of EUR78.00 but lower the recommendation from Buy to Add to reflect share price appreciation since our last study of 7 January.

