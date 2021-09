Original-Research: Formycon (von First Berlin Equity Research GmbH): Kaufen

^

Unternehmen: FormyconISIN: DE000A1EWVY8

Anlass der Studie: H1/21 Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 23.09.2021 Kursziel: EUR78,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes stuft die Aktie auf BUY herauf und bestätigt sein Kursziel von EUR 78,00.

Zusammenfassung: Die Umsatzerlöse in H1/21 in Höhe von EUR20,3 Mio. (FBe EUR21,0 Mio.; H1/20: EUR16,5 Mio.) lagen nahe an unserer Prognose und stammten aus Gebühren für Entwicklungsarbeiten an den auslizenzierten Biosimilar-Kandidaten FYB201 (Referenzprodukt: Lucentis) und FYB203 (Referenzprodukt: Eylea) sowie aus Zahlungen für die Erbringung von Entwicklungsdienstleistungen für das Joint Venture FYB202 (Referenzprodukt: Stelara). Der EBITDA-Verlust weitete sich jedoch von EUR-1,7 Mio. in Q1/21 auf EUR-8,0 Mio. in Q2/21 aus, und das EBITDA für H1/21 lag mit EUR-9,7 Mio. (H1/20: EUR-0,9 Mio.) unter unserer Schätzung von EUR-5,0 Mio. Der höhere Verlust in Q2/21 ist auf erhöhte Investitionen sowohl in den Covid-19 Medikamentenkandidaten FYB207 vor dem Start der klinischen Studien in H1/22 als auch in den Biosimilarkandidaten FYB206 (Referenzprodukt noch nicht bekannt) zurückzuführen. Wir erwarten, dass die Ausgaben für FYB206 und FYB207 in Q3 und Q4 unter dem Niveau von Q2 liegen werden und sehen das EBITDA für das Gesamtjahr nun bei EUR-15,1 Mio. (vorher: EUR-10,1 Mio.). Formycon hat bereits Material im Pilotmaßstab für präklinische In-vivo-Studien von FYB207 hergestellt und mit der Umstellung auf eine groß angelegte GMP-basierte (Good Manufacturing Practice) Produktion für die Belieferung klinischer Studien begonnen. Das Unternehmen hat auch die gesamte Infrastruktur für die Durchführung präklinischer In vivo-Studien und den Beginn der klinischen Entwicklung mit erfahrenen Vertragsunternehmen aufgebaut. Wir gehen davon aus, dass das Produkt nach erfolgreicher Beantragung einer Notfallzulassung im Jahr 2023 auf den Markt kommen wird. Die liquiden Mittel beliefen sich zum Ende von H1/21 auf solide EUR33,6 Mio. Höhere H1/21-Verkäufe von Eylea als wir modelliert hatten, veranlassen uns, unsere Bewertung für FYB203 anzuheben und gleichen die Folgen der Prognosesenkung für 2021 auf unsere Bewertung aus. Unsere Zahlen für 2022 sind weitgehend unverändert. Wir stufen unsere Empfehlung von Hinzufügen auf Kaufen hoch, da das Aufwärtspotenzial gegenüber unserem unveränderten Kursziel von EUR78,00 nun mehr als 25% beträgt.

First Berlin Equity Research has published a research update on Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8). Analyst Simon Scholes upgraded the stock to BUY and maintained his EUR 78.00 price target.

Abstract: H1/21 revenue of EUR20.3m (FBe EUR21.0m; H1/20: EUR16.5m) was close to our forecast and stemmed from fees for development work on the outlicensed biosimilar candidates FYB201 (reference product: Lucentis) and FYB203 (reference product: Eylea) and also from payments for the provision of development services to the FYB202 joint venture (reference product: Stelara). However, the EBITDA loss widened from EUR-1.7m in Q1/21 to EUR-8.0m in Q2/21 and H1/21 EBITDA of EUR-9.7m (H1/20: EUR-0.9m) was below our estimate of EUR-5.0m. The higher loss in Q2/21 was due to increased investment in both the covid-19 drug candidate FYB207 ahead of the start of clinical trials in H1/22 and the biosimilar candidate FYB206 (reference product not yet disclosed). We expect spending on FYB206 and FYB 207 to be below the Q2 level during Q3 and Q4 and now see full year EBITDA at EUR-15.1m (previously: EUR-10.1m). Formycon has already produced material at a pilot scale for pre-clinical in vivo studies of FYB207 and begun scale-up to large scale GMP-based (Good Manufacturing Practice) production for clinical trial supply. The company has also set up the entire infrastructure for conducting pre-clinical in vivo studies and starting clinical development with experienced contract companies. We expect a successful application for an Emergency Use Authorisation to see the product reach the market in 2023. Cash and equivalents were a healthy EUR33.6m at the end of H1/21. Higher H1/21 sales of Eylea than we had modelled prompt us to raise our valuation of FYB203. This cancels out the impact of the 2021 forecast reduction on our valuation. Our 2022 numbers are broadly unchanged. We raise the recommendation from Add to Buy, as the upside to our unchanged price target of EUR78.00 is now over 25%.

