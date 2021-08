Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG)

Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

Unternehmen: FORTEC Elektronik AG

ISIN: DE0005774103

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 13.08.2021

Kursziel: 26,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck

Jahresziele sollten in Q4 nicht in Gefahr geraten sein

FORTEC wird planmäßig erst am 29. Oktober den Geschäftsbericht 2020/2021 vorlegen, wir gehen jedoch davon aus, dass deutlich früher bereits vorläufige Eckwerte zum abgelaufenen Geschäftsjahr (endete zum 30.06.) bekannt gegeben werden. In Anbetracht des breiten Konjunkturaufschwungs im zweiten Jahresviertel sowie positiver Signale aus dem Wettbewerbsumfeld rechnen wir damit, dass FORTEC die Jahresziele ungefährdet erreichen konnte.

Guidance dürfte genügend Spielraum geboten haben: FORTECs Prognose bezüglich des Konzernumsatzes sieht einen Rückgang von bis zu -20% vor, was auf Basis der soliden Entwicklung nach 9M (-12,3% yoy) für Q4 einen Erlösschwund von bis zu -44% yoy erlauben würde. Wenngleich angesichts der u.E. steigenden Komplexität und des zunehmenden Projektcharakters der Kundenaufträge quartalsweise starke Erlösschwankungen vor allem im gegenwärtig angespannten Marktumfeld nicht ganz auszuschließen sind, erwarten wir den tatsächlichen Geschäftsverlauf fernab dieses Worst-Case-Szenarios. Unsere Prognose sieht unverändert einen Umsatzrückgang von -13,7% yoy im Gesamtjahr bzw. -18,1% yoy in Q4 vor und erscheint uns nicht sonderlich ambitioniert. Der Wettbewerber DATA MODUL meldete vergangenen Freitag für Q2/21 (entspricht FORTECs Q4) ein stabiles Umsatzniveau (+0,3% yoy) und eine signifikante Belebung des Auftragseingangs (+47,0% yoy). Allerdings „bestimmt die aktuelle Knappheit an Elektronikkomponenten die Geschäftslage“, wie DATA MODUL bekannt gab, sodass wir auch in der Topline von FORTEC erneut von Bremsspuren aufgrund von Lieferengpässen ausgehen. Diese dürften sich aber höchst unterschiedlich auf die jeweiligen Wettbewerber auswirken und den Cross-Read u.E. erschweren.

Peer setzt Prognose für 2021 aus: Die starke Anfälligkeit für äußere Störungen verdeutlich auch ein Blick auf den Wettbewerber FRIWO, der jüngst die Guidance für 2021 (Umsatzwachstum im mittleren bis höheren einstelligen Prozentbereich, leicht positives Konzern-EBIT) anlässlich eines erneuten strengen Lockdowns in Vietnam kassierte, da dieser die Produktion an den drei FRIWO-Werken im Land erheblich einschränkt. Für H1/21 meldete FRIWO indes „trotz fortgesetzter Beeinträchtigungen auf der Beschaffungsseite durch die COVID-19-Pandemie“ ein Umsatzwachstum von rund +8% yoy (Q1/21: +10% yoy) sowie ein starkes Auftragsplus von ca. +30% yoy. Wir hatten bezogen auf den hohen Auftragsbestand von FORTEC (55,0 Mio. Euro per 31.03.; +17,8% qoq) bereits mehrfach betont, dass eine ineffiziente und verzögerte Abarbeitung der Aufträge u.E. derzeit das größte Risiko für die Umsatz- und Ergebnisentwicklung darstellt, während sich das Unternehmen sowohl im Segment Datenvisualisierung als auch dem Bereich Stromversorgungen einer grundsätzlich hohen Nachfrage gegenübersehen dürfte. Aufgrund der eingeschränkten Visibilität auf der Kostenseite hatten wir uns ergebnisseitig im Frühjahr sehr vorsichtig am unteren Ende der Zielspanne (EBIT-Rückgang von 20-35%) platziert, sehen auch diese Prognose mittlerweile aber als konservativ an. Allerdings erachten wir die Umsatzerwartung für 2022 und insbesondere das Margenziel von >8% mittlerweile als etwas zu hoch gegriffen und passen unsere Prognosen entsprechend moderat nach unten an.

Fazit: FORTEC dürfte das vergangene Geschäftsjahr zufriedenstellend abgeschlossen haben und mit starker Auftragsbasis ins neue GJ gestartet sein. Wir bestätigen Rating und Kursziel.

