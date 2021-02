Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

Unternehmen: FORTEC Elektronik AGISIN: DE0005774103

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.02.2021 Kursziel: 24,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

Preview: Anhaltend durchwachsenes Marktumfeld dürfte sich auch in den Q2-Zahlen niedergeschlagen haben

FORTEC wird am 11. Februar die Hauptversammlung abhalten. Wenngleich der H1-Bericht erst für den 26. März angesetzt ist, gehen wir davon aus, dass im Zuge der HV wieder eine Indikation zum Verlauf des abgeschlossenen Halbjahres (endete zum 31.12.) gegeben wird, wobei weitere Corona-bedingte Bremsspuren im operativen Geschäft zutage treten dürften.

Keine Belebung im Umsatz erwartet: Bereits in Q1 2020/2021 verzeichnete FORTEC sowohl im Segment Datenvisualisierungen als auch dem Bereich Stromversorgungen jeweils Umsatzeinbußen im mittleren einstelligen Prozentbereich, was zu einem Rückgang im Konzernumsatz von 5,9% yoy führte. Wenngleich der Auftragsbestand im selben Zeitraum um 6,3% zunahm, rechnen wir für das per Ende Dezember abgeschlossene zweite Quartal noch nicht mit einer Belebung der Erlösentwicklung. Hintergrund dessen sind u.E. die Corona-bedingt nach wie vor vorherrschenden Einschränkungen im Vertrieb, temporäre Engpässe in den Lieferketten (vor allem aus Asien) sowie ein in einigen industriellen Absatzmärkten weiterhin zurückhaltendes Bestellverhalten der Kunden. Konkret rechnen wir für Q2 mit Erlösen i.H.v. 18,0 Mio. Euro (-9,3% yoy; -11,1% qoq), womit das von einer höheren Zahl an Urlaubs- und Feiertagen geprägte zweite Jahresviertel allerdings weitgehend im üblichen Rahmen unter Q1 rangieren dürfte. Auf Halbjahressicht sollte sich FORTEC damit weiterhin innerhalb der u.E. umsatzseitig sehr vorsichtig gewählten Guidance (bis zu -15%) bewegen, wenngleich wir unsere Gesamtjahresschätzung leicht anpassen.

Ergebnisziel wirkt zu ambitioniert: Neben dem fehlenden Operating Leverage dürften sich die aktuell schwierigen Begleitumstände zudem u.a. in höheren Fracht- und Logistikkosten niederschlagen. Wir rechnen daher mit einem überproportionalen Rückgang im Q2-EBIT auf ca. 0,9 Mio. Euro (-13,2% yoy). Obwohl die operative Marge auf Basis unserer Prognose mit 4,7% nur geringfügig unter Vorjahr liegen sollte (-20 BP), geht die Guidance des Vorstands für das Gesamtjahr angesichts diverser Effizienzsteigerungsmaßnahmen bislang von einem nur unterproportionalen Rückgang des EBITs aus (bis zu -10%). Aufgrund des damit nach H1 in Summe erwarteten Rückstands (MONe EBIT H1: -23,8% yoy) erachten wir das Erreichen der Ergebnis-Guidance als äußerst schwierig, zumal im Vorjahr ein Sondertrag i.H.v. rund 1 Mio. Euro die Ertragslage in Q3 stützte. Wir haben unsere Ertragsprognose daher um knapp 14% gesenkt. Der in 2021 vom Branchenverband Bitkom für den deutschen IT-Markt erwartete Aufschwung von 4,2% yoy (IT-Hardware +8,6% yoy) dürfte vor allem von einer kräftigen Erholung im zweiten Teil des Kalenderjahres getragen sein und FORTEC somit zu Beginn des neuen Geschäftsjahres zugutekommen. Wir sehen daher zurzeit keinen weiteren Revisionsbedarf für unsere Prognosen und sind vom Investment Case, in einem strukturell wachsenden High-Tech-Markt über eine sukzessive steigende eigene Wertschöpfung nachhaltige EBIT-Margen von > 8% zu erzielen, weiterhin überzeugt.

Fazit: Die langwierige Corona-Krise lässt die geltende Guidance zu optimistisch erscheinen, allerdings schmälert dies die Attraktivität der Equity Story u.E. nicht wesentlich. Wir halten das Rückschlagrisiko auch angesichts der hohen Unternehmensqualität sowie der moderaten Bewertung für gering und bestätigen vielmehr unser Rating und das Kursziel.

