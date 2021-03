Original-Research: FORTEC Elektronik AG (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: FORTEC Elektronik AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu FORTEC Elektronik AG

Unternehmen: FORTEC Elektronik AGISIN: DE0005774103

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.03.2021 Kursziel: 24,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

Nachfrageseite ist aktuell kleineres Problem als die Beschaffung

FORTEC hat am vergangenen Freitag den Bericht zum ersten Halbjahr 2020/2021 vorgelegt, der verdeutlicht, dass das Unternehmen derzeit eher mit Problemen auf der Zuliefererseite als mit einer mangelnden Nachfrage zu kämpfen hat.

Umsatz und operatives Ergebnis bestätigen vorab gemeldete Eckwerte: In einem Coronabedingt durchwachsenen zweiten Quartal entsprachen der Konzernumsatz i.H.v. 17,3 Mio. Euro (-13,0% yoy) sowie das EBIT von 0,5 Mio. Euro (-45,1% yoy) den bereits im Vorfeld der HV Anfang Februar veröffentlichten Kennziffern. Während die Rohertragsmarge trotz der Herausforderungen auf der Beschaffungsseite mit 31,2% (+110 BP yoy) gegenüber Vorjahr sogar leicht gesteigert werden konnte, drückten vor allem die nur unterproportional reduzierten Personalkosten (3,3 Mio. Euro vs. 3,4 Mio. Euro im Vj.) die operative Marge auf 3,1% (-180 BP yoy). Bei nahezu gleichbleibenden Abschreibungen (0,4 Mio. Euro), einem annähernd ausgeglichenen Finanzergebnis sowie einer etwas niedrigeren Steuerquote (25,3% vs. 30,2% im Vj.) entsprach das Nettoergebnis in Q2 mit 0,4 Mio. Euro genau unseren Erwartungen (MONe: 0,4 Mio. Euro).

Lieferengpässe verursachen heterogene Segmententwicklung: Ebenfalls bestätigt wurde der Ausblick, der für das Gesamtjahr einen Umsatzrückgang von bis zu 20% (H1: -9,3% yoy) sowie ein zwischen 20 und 35% niedrigeres EBIT (H1: -34,3% yoy) avisiert. Wir erachten in einem zwischen wirtschaftlicher Erholung und neuerlichen Lockdowns tendierenden Markumfeld ergebnisseitig nun eher das untere Ende der Bandbreite als wahrscheinlich und positionieren uns entsprechend (MONe FY EBIT: -34,8% yoy). Für einen soliden Umsatzverlauf spricht, dass der Auftragseingang laut Unternehmen im Januar und Februar sehr zufriedenstellend ausfiel und der bereits zum Jahresende hohe Auftragsbestand (46,7 Mio. Euro per 31.12.; -1,5% yoy) u.E. auf nunmehr über 50 Mio. Euro angewachsen sein dürfte. Als derzeit größten Risikofaktor sehen wir aber die (profitable) Abarbeitung der Aufträge, die sich in einem von Lieferengpässen im elektronischen Bauteilemarkt sowie äußert knappen Frachtkapazitäten geprägten Umfeld als sehr herausfordernd darstellt. Die Behinderung der wichtigen Frachtroute am Suez-Kanal kann die angespannte Lage dabei nur verschärfen, Erkenntnisse über unmittelbare negative Auswirkungen auf FORTEC liegen uns aber nicht vor. Lieferproblematiken belasteten jedoch bereits in Q2 die Entwicklung und gingen zuletzt insbesondere zu Lasten des Segments Datenvisualisierung, das daher ungleich schwächer abschnitt (Umsatz Q2 -17,6% yoy vs. Stromversorgungen -3,0% yoy).

Übernahmeziele können aktiv verfolgt werden: Zumindest temporär spürbar positiv wirkt sich die aktuell schwierige Beschaffungslage auf den Free Cashflow aus, der in H1 u.a. aufgrund der Abnahme der Vorräte ( 2,1 Mio. Euro yoy) signifikant höher ausfiel (4,9 Mio. Euro vs. 0,2 Mio. Euro im Vj.), was wir aber nicht als nachhaltig erachten. Nichtsdestotrotz verfügt FORTEC mit Liquiden Mitteln von zuletzt 12,6 Mio. Euro (per 31.12.; abzüglich Dividendenzahlung i.H.v. 2,0 Mio. Euro im Februar) u.E. über eine ausreichende Finanzkraft, um wie beabsichtigt das Portfolio im Softwarebereich anorganisch zu stärken.

Fazit: Die schwache Entwicklung in Q2 ist exogener und nicht struktureller Natur, sodass der Investment Case u.E. langfristig voll intakt ist und wir Rating und Kursziel bestätigen.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22238.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°