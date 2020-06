Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: Francotyp-Postalia Holding AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu Francotyp-Postalia Holding AG

Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AGISIN: DE000FPH9000

Anlass der Studie: Zahlen erstes Quartal 2020 Empfehlung: Kaufen seit: 03.06.2020 Kursziel: 4,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 02.12.2019, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Gutes erstes Quartal 2020 bestätigt ACT-Strategie

In das laufende Geschäftsjahr 2020 konnte die Francotyp-Postalia Holding AG (FP) trotz der aufziehenden Corona-Krise mit einem operativen Umsatzwachstum von knapp 6 Prozent, einer gut 15-prozentigen Verbesserung des EBITDA und einer mehr als 50-prozentigen Steigerung des Nachsteuerergebnisses in den ersten drei Monaten erfolgreich starten. Insgesamt spiegeln sich inzwischen die Effekte der Ende 2016 initiierten ACT-Strategie und hier vor allem des zentralen ACT-Projekts JUMP immer deutlicher im Zahlenwerk wider.

So konnte FP im Stammgeschäft mit Frankier- und Kuvertiersystemen nunmehr bereits das 15. Quartal in Folge die beiden Hauptwettbewerber deutlich hinter sich lassen. Neben dem aus der Mitte Februar erfolgten Übernahme der Hefter Systemform GmbH resultierenden anorganischen Wachstum verspricht der sukzessive internationale Roll-out der bereits in den USA, Frankreich, UK und Deutschland gelaunchten neuen PostBase Vision hier weiteres Umsatzpotenzial. Jüngst erhielt FP auch die Zulassung für den kanadischen Markt.

Als besonders erfreulich werten wir zudem, dass jetzt auch der lange Zeit als Sorgenkind geltende Produktbereich Mail Services wieder zurück auf den Kurs von Wachstum und Profitabilität geführt werden konnte. Die aus JUMP resultierenden wiederkehrenden Einsparungen sollen von 2,3 Mio. Euro in 2019 nunmehr auf über 4 Mio. Euro im laufenden Geschäftsjahr und bis 2022 dann auf die vollen 6 Mio. Euro ansteigen.

Trotz des positiven Auftakts erwartet der Vorstand im weiteren Jahresverlauf jedoch zumindest einen vorübergehenden deutlichen Einbruch in allen Produktbereichen, weshalb er seine bisherige Guidance beibehalten hat. Dementsprechend haben auch wir unsere Schätzungen nur marginal angepasst. Auf dieser Basis beläuft sich für 2021 das KGV auf 11,0 und die Dividendenrendite auf attraktive 3,6 Prozent. In dieser Gesamtgemengelage und angesichts der soliden Liquiditätsausstattung sowie des cashflow-starken Geschäftsmodells mit einem rund 80-prozentigen Anteil wiederkehrender und damit in der derzeitigen Krise stabilisierend wirkender Erlöse stufen wir die FP-Aktie unverändert mit einem Kursziel von 4,00 Euro als 'Kauf' ein.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

