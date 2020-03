Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG)

Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG

Unternehmen: Frequentis AG

ISIN: ATFREQUENT09

Anlass der Studie: Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.03.2020

Kursziel: EUR 22,52

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Behörden-Kunden sind eine Stärke in der Krise

Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) dürfte von der Covid-19-Krise deutlich geringer betroffen sein, als die erste Kursreaktion impliziert. Das Unternehmen blickt auf einen guten Start in das Jahr 2020 zurück; die Kunden der Frequentis sind [im zivilen ATM (Air Traffic Management)] nicht etwa Fluggesellschaften und Flughafenbetreiber, die jüngst Sparprogramme ausriefen, sondern Behörden (wie z.B. die Flugsicherung). Bei Politikern und Notenbankern besteht Einigkeit, dass die Covid-19-Krise fiskalisch gelöst werden sollte - Auftragsstornierungen von staatlichen Organisationen erscheinen uns daher sehr unwahrscheinlich. Das Unternehmen ist operativ breiter aufgestellt als bei 9/11 und erlebt gegenwärtig zunehmende Ausschreibungen von Blaulichtbehörden (Rettungsdienste, Polizei) und aus der militärischen Luftfahrt. Auch wenn Lieferkettenschwierigkeiten gegenwärtig nicht bestehen und das Unternehmen die Lage intensiv beobachtet, könnten diese jedoch - wie in anderen Branchen auch - noch auftreten. Zudem könnten Reiserestriktionen zu Verzögerungen in der Umsatzlegung führen, was wir in unserem Forecast abgebildet haben. Unsere aktualisierten Schätzungen und die niedrigeren Peer-Multiples führen zu einem niedrigeren Kursziel.

Den fairen Wert - ermittelt aus DCF- und Peer-Bewertung - sehen wir bei EUR 22,52 pro Aktie. Unser Bewertungsergebnis lautet weiterhin „Kaufen“.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20301.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

