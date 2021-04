Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG): Kaufen

^

Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG

Unternehmen: Frequentis AGISIN: ATFREQUENT09

Anlass der Studie: GB 2020, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 14.04.2021 Kursziel: EUR 25,93 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Book-to-bill-Ratio bleibt > 1; M&A stellt strategische Weichen

Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat mit den vorgelegten 2020er Zahlen die Robustheit ihres Geschäftsmodells unterstrichen. Der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei EUR 299,4 Mio. (Vj: EUR 303,6 Mio.), trotz pandemiebedingter Projektverzögerungen, die wir etwas unterschätzt hatten. Das deutliche Übertreffen unserer EBIT-Erwartung beeindruckt - das EBIT stieg in 2020 auf EUR 26,8 Mio. (2019: EUR 17,2 Mio.). Dies dürfte aber temporären Effekten (weniger Reisen/Messen aufgrund der Pandemie) geschuldet sein und nicht in 2021 fortschreibbar (EBIT-Marge 21e: 5-7%). Frequentis hat 2020 zwei strategische Zukäufe getätigt und beabsichtigt Teile der L3Harris zu erwerben - das Produkt-/Lösungsportfolio erweitert sich, die Gesellschaft wird zunehmend zum Softwareunternehmen. Der Kapitalmarkt preist diese Entwicklung in unseren Augen noch unzureichend ein (2021er EV/EBIT 15,6; Median Peer Group 18,8); die Frequentis-Aktie ist im Vergleich zu den Peers daher eher günstig.

Unsere DCF-Analyse ergibt einen Wert pro Aktie von EUR 21,46 und die Peer Group-Betrachtung auf Basis 2021 und 2022 im Mittel einen Wert pro Aktie von EUR 30,41. Bei gleicher Gewichtung beider Ansätze liegt der Faire Wert pro Frequentis-Aktie bei EUR 25,93. Unser Anlageurteil lautet weiterhin 'Kaufen'.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22311.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker, CEFA Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°