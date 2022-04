Original-Research: Frequentis AG (von BankM AG): Kaufen

^

Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG

Unternehmen: Frequentis AGISIN: ATFREQUENT09

Anlass der Studie: GB 2021, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.04.2022 Kursziel: EUR 34,21 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 12.4.2022, vormals: Halten Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Kundenmix hilft gegen aufziehende Makrorisiken, Dividende wächst

Die finalen 2021er Geschäftszahlen der Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) haben die vorläufig vermeldeten Eckdaten leicht übertroffen. Sowohl der Umsatz (EUR 333,5 Mio.; +11%) als auch der Auftragseingang (EUR 333,2 Mio.; +5,9%) zeigten in 2021 deutliche Zuwächse, der Auftragsbestand erreichte mit EUR 467,9 Mio. ein neues Rekordhoch. Das EBIT verbesserte sich auf EUR 29 Mio. (2020: EUR 26,8 Mio.). Vor dem Hintergrund der nun aufziehenden Makrorisiken (Ukrainekonflikt, Inflation, invertierte US-Zinskurve) befindet sich Frequentis mit ihrer von der öffentlichen Hand geprägten Kundenstruktur in einer vergleichsweise komfortablen Lage - denn die Investitionen in diesem Bereich unterliegen nicht den typischen konjunkturellen Schwankungen, das Portfolio der militärischen Flugsicherung könnte sogar von der jüngsten Entwicklung profitieren. Die Dividendenanhebung um 33% auf EUR 0,20 pro Aktie für 2021 unterstreicht dies in unseren Augen. Mit einem EV/Sales und einem KGV 2022 von 0,94 bzw. 23,11 (Peer Group 1,62 bzw. 25,62) ist die Frequentis-Aktie weiterhin nicht zu teuer.

Unsere DCF-Analyse ergibt einen Wert pro Aktie von EUR 31,30 und die Peer Group-Betrachtung auf Basis 2022, 2023 und 2024 im Mittel einen Wert pro Aktie von EUR 37,11. Bei gleicher Gewichtung beider Ansätze liegt der Faire Wert pro Frequentis-Aktie bei EUR 34,21. Unser Fairer Wert liegt damit 15,6% über dem aktuellen Kurs und führt zu unserem Anlageurteil 'Kaufen'.

Kontakt für Rückfragen BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker, CEFA Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de

