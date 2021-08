Original-Research: GESCO AG (von GSC Research GmbH)

Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG

Unternehmen: GESCO AG

ISIN: DE000A1K0201

Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 30.08.2021

Kursziel: 37,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Umsatz und Profitabilität im ersten Halbjahr 2021 deutlich gesteigert

Auch im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2021 setzte sich die massive Nachfragebelebung bei den Gruppenunternehmen der GESCO AG fort. So konnten alle Segmente auf Halbjahresbasis deutliche Zuwächse bei Auftragseingang und Umsatz verbuchen. Zudem schlugen sich neben der höheren Kapazitätsauslastung die Effizienzsteigerungen aus den im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL umgesetzten OPEX-Programmen in einer kräftigen Verbesserung der Profitabilität nieder. Dabei führten die derzeit viele Bereiche betreffenden Verwerfungen auf der Beschaffungsseite bislang kaum zu Belastungen, der Vorstand geht davon aus, dass dies auch so bleibt.

Auf dem Weg zu der im Rahmen von NEXT LEVEL definierten Zielportfolioarchitektur ist der Konzern im zweiten Quartal ebenfalls wieder einen Schritt vorangekommen. Die Mitte Juni erfolgte vollständige Übernahme der UMT-Gruppe und die Ansiedlung der ältesten GESCO-Beteiligung Haseke unter dem Dach von UMT bilden nun die Grundlage für eine substanzielle Basisbeteiligung in der Wachstumsbranche Medizintechnik. Dabei sollen im Zuge der Integration auch nennenswerte Cross-Selling-Potenziale und Synergien gehoben werden.

Vor diesen Hintergründen sowie angesichts der weiterhin positiven Aussichten hat der Vorstand die Unternehmensprognose Mitte August vor allem ertragsseitig merklich angehoben und bereits jetzt die Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für 2021 in Aussicht gestellt. Auch wir haben unsere Schätzungen deutlich heraufgesetzt. Auf dieser Basis beläuft sich die Ausschüttungsrendite der GESCO-Aktie aktuell auf sehr attraktive 3 Prozent.

Auch nach der Konsolidierung der UMT-Gruppe, die knapp 3 Mio. Euro liquide Mittel und keine Bankverbindlichkeiten eingebracht hat, bleibt GESCO mit einer Konzerneigenkapitalquote von knapp 56 Prozent, einer Barliquidität von gut 47 Mio. Euro und einer Nettoverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 34,5 Mio. Euro zum Halbjahresende bilanziell sehr solide aufgestellt. Damit verfügt auch das im letzten Jahr verstärkte und neu positionierte M&A-Team weiterhin über einen guten finanziellen Handlungsspielraum. Allerdings bewegen sich die verkäuferseitigen Preisvorstellungen bei potenziellen Targets trotz der Corona-Pandemie unverändert auf einem hohen Niveau.

Nach den erfreulichen Halbjahreszahlen, in denen sich auch die bereits erzielten Erfolge der Strategie NEXT LEVEL widerspiegeln, bleiben wir auch für die weitere Entwicklung der GESCO-Gruppe positiv gestimmt. Auf den Börsenkurs haben sich die letzten Meldungen jedoch bislang nur geringfügig ausgewirkt. So eröffnet sich dem Anleger bei Ansatz unseres deutlich auf 37,50 Euro erhöhten Kursziels aktuell ein Upside-Potenzial von sage und schreibe über 60 Prozent. Daher erachten wir das derzeitige Kursniveau als eine gute Gelegenheit, die GESCO-Aktie zu „Kaufen“.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22836.pdf

