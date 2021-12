Original-Research: GESCO AG (von GSC Research GmbH)

Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG

Unternehmen: GESCO AG

ISIN: DE000A1K0201

Anlass der Studie: Neunmonatszahlen 2021

Empfehlung: Kaufen

seit: 15.12.2021

Kursziel: 38,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen

Massiver Ergebnisanstieg im Neunmonatszeitraum 2021

In den ersten neun Monaten des ablaufenden Geschäftsjahres 2021 konnten die Tochtergesellschaften der GESCO AG eine anhaltend hohe Nachfrage verzeichnen. Die positive Entwicklung schlug sich auf Quartalsbasis in kontinuierlichen Steigerungen bei Auftragseingang, Umsatz und EBIT nieder. In diesem Rahmen kletterte auch die EBIT-Marge im Jahresverlauf erfreulich um mehr als die Hälfte von 6,6 Prozent im ersten auf 10,2 Prozent im dritten Quartal.

Dabei erzielen aktuell sechs der elf Gruppengesellschaften operative EBIT-Margen von mehr als 10 Prozent. Dies unterstreicht unseres Erachtens deutlich die Erfolge des im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL vollzogenen Portfolioumbaus sowie der umgesetzten Excellence-Programme. Zudem wurde mit der im Juni 2021 erworbenen, zwischenzeitlich umstrukturierten UMT-Gruppe eine substanzielle Basisbeteiligung in der Wachstumsbranche Medizintechnik geschaffen.

Mit dem neu aufgestellten M&A-Team, das einen hohen Fokus auf die Direktansprache von Zielunternehmen legt, sieht sich der Vorstand auch für weitere Zukäufe sehr gut positioniert. Dabei stehen derzeit neben der Übernahme neuer potenzieller Hidden Champions vor allem Add-On-Akquisitionen für die bestehenden Töchter im Vordergrund. Hier darf man auf die nächsten Schritte gespannt sein.

Die mit einer Eigenkapitalquote von knapp 56 Prozent, einer Barliquidität von fast 49 Mio. Euro und einem Nettoverschuldungsgrad (inklusive Leasingverbindlichkeiten) von 0,9 zum 30. September 2021 sehr soliden Konzernbilanzverhältnisse bieten dabei auch entsprechende Handlungsspielräume. Als besonders bemerkenswert erachten wir in diesem Zusammenhang auch, dass das Workíng Capital in der Gruppe trotz des infolge der schwierigen Beschaffungssituation teils erforderlichen Vorratsaufbaus und der Akquisition der UMT-Gruppe am Ende des Neunmonatszeitraums auf dem Niveau des letzten Bilanzstichtags gehalten werden konnte.

Nachdem der GESCO-Vorstand seine bereits im August erhöhte Guidance angesichts der anhaltend positiven Geschäftsentwicklung Mitte November nochmals anheben konnte, haben auch wir unsere Prognosen abermals heraufgesetzt. Dabei gehen wir davon aus, dass die EBIT-Marge bereits in 2021 den definierten Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent erreichen wird. Im Zuge der fortschreitenden Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen von NEXT LEVEL sehen wir auch für Folgejahre weiteres nachhaltig profitables Wachstum.

Bei Ansatz unseres erneut auf 38,50 Euro erhöhten Kursziels bietet die GESCO-Aktie aktuell ein Kurspotenzial von mehr als 53 Prozent. Zudem beläuft sich die momentane Dividendenrendite auf Basis unserer Schätzungen auf sehr attraktive 3,2 Prozent. Daher bekräftigen wir unsere Empfehlung, den Anteilsschein auf dem unseres Erachtens derzeit günstigen Kursniveau zu „Kaufen“.

Positiv auf die Kursentwicklung könnte sich perspektivisch auch die für 2022 geplante Umwandlung in eine SE auswirken. Mit diesem Schritt will der Vorstand der zunehmenden Internationalisierung der Tochterunternehmen Rechnung tragen sowie den Bekanntheitsgrad der GESCO AG bei ausländischen Investoren steigern.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23204.pdf

Kontakt für Rückfragen

GSC Research GmbH

Tiergartenstr. 17

D-40237 Duesseldorf

Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 24

Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44

Buero Muenster:

Postfach 48 01 10

D-48078 Muenster

Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21

Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22

Email: info@gsc-research.de

Internet: www.gsc-research.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.