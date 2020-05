Original-Research: GESCO AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^

Original-Research: GESCO AG - von GSC Research GmbH

Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO AG

Unternehmen: GESCO AGISIN: DE000A1K0201

Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 06.05.2020 Kursziel: 18,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 21.11.2017, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen, Alexander Langhorst

Ausblick für 2020 im Zeichen der Corona-Krise

Das vergangene neunmonatige Rumpfgeschäftsjahr 2019, in dem die GESCO AG ihr 30-jähriges Jubiläum feierte, war in zunehmendem Maße durch die konjunkturelle Abschwächung in der Investitionsgüterindustrie und im Automotive-Sektor geprägt. Im laufenden Jahr wird die ohnehin herausfordernde Situation nun durch die Corona-Krise noch deutlich verschärft.

Mit einer Eigenkapitalquote von fast 50 Prozent und einer Barliquidität von knapp 31 Mio. Euro zum Bilanzstichtag sehen wir den Konzern jedoch gut gerüstet, die Krise durchzustehen und anschließend gestärkt aus ihr hervorzugehen. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Strategie NEXT LEVEL, die unvermindert vorangetrieben wird. Der damit verbundene, auf mehrere Jahre ausgelegte Transformationsprozess soll die Gruppe mittel- bis langfristig ausbalancierter und konjunkturresistenter aufstellen sowie auf nachhaltige Performance, Wachstum und dynamische Anpassungsfähigkeit ausrichten.

Bei Ansatz unserer Schätzungen beläuft sich das aktuelle KGV der GESCO-Aktie für 2021 auf 11,8. Die Ausschüttungsrendite liegt auf Basis des Dividendenvorschlags, der allerdings noch unter dem Vorbehalt einer Anpassung bis zur Einberufung der Hauptversammlung steht, derzeit bei 1,5 Prozent. Zu beachten ist, dass sich die Marktkapitalisierung des Konzerns mit 168,0 Mio. Euro lediglich bei etwas mehr als 71 Prozent des zum Jahresende mit 235,9 Mio. Euro bzw. 21,76 Euro je Aktie ausgewiesenen Eigenkapitals bewegt. Vor diesem Hintergrund bestätigen wir trotz unserer zurückgenommenen Schätzungen unser Kursziel von 18 Euro sowie auch unsere 'Kaufen'-Empfehlung für den Anteilsschein des Wuppertaler Beteiligungsspezialisten.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20687.pdf

Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Duesseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179 374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179 374 - 44 Buero Muenster: Postfach 48 01 10 D-48078 Muenster Tel.: +49 (0) 2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 440 91 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°