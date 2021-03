Original-Research: GESCO AG (von GSC Research GmbH): Kaufen

^

Angepasste Guidance für 2020 (über-)erfüllt

Gemäß den jüngst gemeldeten vorläufigen Zahlen konnte die GESCO AG ihre Ziele für die fortzuführenden Aktivitäten im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 auf der Umsatzseite erreichen und beim Ergebnis sogar merklich übertreffen. Das vor allem infolge Corona-bedingter Impairments deutlich negative Ergebnis der veräußerten Beteiligungen wird allerdings zum ersten Verlustausweis seit 17 Geschäftsjahren führen.

Mit dem in den letzten Monaten vollzogenen größten Portfolioumbau der Unternehmensgeschichte konnte jedoch ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung der Strategie NEXT LEVEL erreicht werden. Denn mit der Abgabe nennenswerter Anteile des auf den problematischen Automotive-Sektor entfallenden Geschäfts stellt sich das Beteiligungsportfolio nunmehr deutlich ausbalancierter und damit weniger konjunktur- und krisenanfällig dar. Zudem umfassen die veräußerten Aktivitäten in nennenswertem Umfang margenschwaches Geschäft, was sich positiv auf die Profitabilität auswirken sollte.

Darüber hinaus spülten die Transaktionen reichlich Liquidität in die Kasse, so dass sich die Nettoverschuldung massiv reduzierte. Damit kann sich GESCO nun im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL auf die Weiterentwicklung und den Ausbau des Bestandsportfolios durch attraktive Mittelständler, die Hidden Champions sind oder es werden wollen, konzentrieren. Dabei hat unabhängig von den strategisch bedingten jüngsten Veräußerungen die grundsätzliche langfristige Buy, Hold & Develop-Strategie ausdrücklich weiterhin Bestand.

Bei Ansatz unserer noch unveränderten Schätzungen wird der GESCO-Anteilsschein derzeit mit einem 2021er-KGV von 17,4 bewertet. Dies liegt deutlich unter dem entsprechenden KGV von 20,0 unserer Peer-Group, die wir aus einer breiten Basis internationaler Aktien aus den Bereichen Maschinenbau und Spezialmaschinenbau gebildet haben. Daher setzen wir unser Kursziel auf 27 Euro herauf und bestätigen unsere 'Kaufen'-Empfehlung.

