Original-Research: GK Software SE (von Montega AG)

Einstufung von Montega AG zu GK Software SE

Unternehmen: GK Software SE

ISIN: DE0007571424

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.08.2021

Kursziel: 200,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner

Preview: Erfreuliche operative Entwicklung in Q2/21 erwartet - Erster Rollout von GK Hospitality vollzogen

GK Software wird am 26. August den Q2-Bericht veröffentlichen. Wenngleich das Branchenumfeld insgesamt trotz Erholungen weiterhin von den Auswirkungen der Pandemie gekennzeichnet ist, erwarten wir vor allem aufgrund der Fokussierung GKs auf konjunkturresistente Einzelhändler sowohl umsatz- als auch ertragsseitig deutliche Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr und heben unsere Jahresprognose an.

Dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum: Nach dem bereits erfreulichen Q1 (Umsatz: +4,9% yoy; EBIT: +200,5% yoy) rechnen wir für das zweite Quartal auch aufgrund des im April gestarteten Geschäfts der Deutschen Fiskal (MONe Umsatzbeitrag: 2,4 Mio. Euro) mit einem Erlöswachstum von +27,1% yoy auf 34,5 Mio. Euro und einer anhaltend überproportionalen Ergebnisentwicklung. Konkret erwarten wir ein EBIT i.H.v. 7,0 Mio. Euro (Vj. 0,9 Mio. Euro), wovon u.E. 3,0 Mio. Euro auf den nun berücksichtigten Einmaleffekt der AWEK microdata- Veräußerung (vgl. Comment 28.05.) zurückzuführen sind. So stand dem kommunizierten Verkaufspreis im einstelligen Millionenbereich ein Eigenkapital i.H.v. 2,3 Mio. Euro zum abgelaufenen Geschäftsjahresende gegenüber. Das um diese Transaktion adjustierte Quartals-EBIT beträgt auf Grundlage unserer Schätzungen 4,0 Mio. Euro (+344,3% yoy), was einer operativen EBIT-Marge von 11,5% (+8,2 PP yoy) entspräche. Dabei dürfte GK auch insbesondere von der im letzten Quartalsbericht angesprochenen attraktiven Sales-Pipeline sowie einer steigenden Investitionsbereitschaft seiner Zielkunden profitiert haben.

Erfolgreiche Implementierung von GK Hospitality: Jüngst wurde zudem der erste Rollout von GK Hospitality vollzogen. Mit der Installation in die Handelsgastronomie von Manufactum beweist das Unternehmen abermals die Fähigkeit, verschiedenste Problemfelder gezielt mit innovativen Lösungen zu adressieren. So ermöglicht die in der CLOUD4RETAIL integrierte Lösung analog zu GK Drive eine einheitliche Softwarenutzung über alle Geschäftsbereiche und Geräte eines Einzelhändlers hinweg. Wenngleich die Lösung auch exklusiv von filialisierten Gastronomieunternehmen eingesetzt werden kann, avisiert GK zunächst eine Adressierung seiner Bestandskunden. Die Gastronomieausprägung kann sowohl als On-Premises-Lösung als auch in der Cloud eingesetzt werden und wird bereits als Add-on auch von SAP vertrieben.

GK profitiert von seiner Konzentration auf große Einzelhändler: Wenngleich eine HDEBefragung im Mai 2021 ergab, dass 59% der deutschen Einzelhändler notwendige Investitionen aufgrund wirtschaftlicher Folgen der Corona-Pandemie nicht tätigen werden, trifft dies überwiegend auf Nicht-Lebensmittelhändler sowie Mittelständler zu. Insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel, auf den u.E. 70% der Umsätze GKs entfallen und dessen Erlöse laut Lebensmittel Zeitung in Deutschland 2020 sogar um 11,3% yoy stiegen, dürfte technologische Investitionen vielmehr forcieren. Trotz der selektiven Budgetzurückhaltung gaben 71% der befragten Händler zudem an, dass Investitionen in ihre Zukunftsfähigkeit gerade in der „Corona-Krise“ an Wichtigkeit gewinnen, weshalb bei einer anhaltenden Konjunkturbelebung u.E. auch von einer fast branchenweit beschleunigten Digitaloffensive auszugehen ist. Die im Juni 2021 nach Angabe des Statistischen Bundesamts erzielte Erlössteigerung im deutschen Einzelhandel (real +6,2% yoy) war v.a. auf Lockerungen der Bundes-Notbremse zurückzuführen und stimmt uns trotz zuletzt wieder steigender Corona-Inzidenzen vorsichtig optimistisch. Infolge dieser Entwicklungen erhöhen wir unsere Umsatzerwartung für das laufende Geschäftsjahr auf 137,5 Mio. Euro (zuvor: 133,4 Mio. Euro) und positionieren uns für das Jahr 2023 nun auch leicht über der Mittelfristprognose von 160 bis 175 Mio. Euro (MONe: 175,6 Mio. Euro; zuvor: 173,4 Mio. Euro).

Verändertes Risikoprofil: Im Zuge unserer Coverage-Aufnahme (09/20) sah sich GK Software Corona-bedingt nicht in der Lage, die frühere Mittelfristprognose aufrechtzuerhalten oder einen fundierten Ausblick auf das Gesamtjahr zu geben. Durch die strategische Ausrichtung auf große und verteilte Filialnetze, eine hohe Innovationskompetenz (u.a. Fiskal Cloud, GK Drive, GK Hospitality, eMailBon.de, GK SPOT; Partnerschaften mit Microsoft, SAP, IBM sowie zuletzt Abacus) und die anhaltende Neukundengewinnung konnte das Unternehmen jedoch trotz der Pandemie seinen Wachstumskurs fortsetzen und vor allem ergebnisseitig erhebliche Fortschritte erzielen. GK wird u.E. durch anhaltende Marktanteilsgewinne auch zukünftig überproportional von einem intakten Marktwachstum profitieren, was unternehmensseitig nicht zuletzt durch die neue Mittelfristguidance (vgl. Comment 29.04.) untermauert wurde. In Verbindung mit einer verbesserten Kapitalstruktur (EK-Quote 31. März: 51,7%; +7,7 PP yoy), der gestärkten Visibilität im Hinblick auf die Erreichbarkeit der Margenziele sowie Lockerungen im Einzelhandel sehen wir gelinderte Risiken, weshalb wir den Betafaktor auf 1,20 (zuvor: 1,30) und den FK-Zins auf das Niveau der laufenden Wandelanleihe i.H.v. 3,0% (zuvor: 5,0%) reduzieren. Der WACC im DCF-Modell beträgt dadurch zukünftig 7,0% (zuvor: 8,0%).

Fazit: Der sich verstärkende Digitalisierungsdruck im Einzelhandel dürfte u.E. in Verbindung mit der attraktiven Wettbewerbsposition und Kundenstruktur sowie der starken Innovationsfähigkeit bei GK weiterhin zu Umsatz- und Ergebnissteigerungen führen. Infolge der Prognoseanhebung und Überarbeitung unserer Modellparameter bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 200,00 Euro (zuvor: 160,00 Euro). Auch mit Blick auf eine Peergroup von 13 Anwendungssoftwareherstellern aus der DACH-Region sehen wir attraktives Upside-Potenzial (EV/EBIT 2023e 12,5x vs. Peers 18,6x) insbesondere angesichts des höheren Margenniveaus (EBIT-Marge 2023e 15,0% vs. Peers 11,2%).

