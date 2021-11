Original-Research: GK Software SE (von Montega AG)

Original-Research: GK Software SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu GK Software SE

Unternehmen: GK Software SE

ISIN: DE0007571424

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 26.11.2021

Kursziel: 200,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Sebastian Weidhüner

Q3-Zahlen im Zeichen des anhaltend starken Cloud-Momentums: Sequenzielle Ergebnisschwankungen dürften sukzessive abnehmen

GK Software hat gestern den Q3-Bericht veröffentlicht. Wenngleich die Zahlen etwas hinter unserer Erwartung zurückblieben und ergebnisseitig einen Rückgang im Vorjahresvergleich markieren, sollte der Kapitalmarkt den Fokus auf das äußerst starke SaaS-Geschäft legen.

[Tabelle]

Anhaltend hohe Dynamik in der Top-Line: GK erreichte im dritten Quartal ein Umsatzniveau von 31,4 Mio. Euro, was einem Wachstum von 7,9% yoy entspricht. Nach 9M/21 gewann die Dynamik der Neukundengewinnung im Bereich GK/Retail an Traktion. So akquirierte die Gesellschaft für ihre Plattform zwölf Einzelhändler, während es im Vorjahr acht waren. Die Hälfte der Vertragsabschlüsse entfällt dabei auf SaaS-Projekte, bei denen die Umsatzrealisierung über die Vertragslaufzeit erfolgt und sich damit von den typischerweise hohen Vorab-Lizenzzahlungen differenziert. Wir waren zu diesem Zeitpunkt noch von einem höheren Lizenzanteil ausgegangen, weshalb unsere Prognose nicht erreicht wurde.

Ergebnisentwicklung täuscht über attraktive Transformation hinweg: Die mit einem SaaS-Projekt in Verbindung stehenden Kosten (u.a. Akquise, Beratung, Implementierung) fallen jedoch nach wie vor v.a. zu Laufzeitbeginn an, wodurch die Marge zunächst belastet wird. Wenngleich der gesamte Customer-Lifetime-Value spürbar über dem eines Lizenzprojektes liegt, kommt es folglich derzeit noch zu starken unterjährigen Ergebnisschwankungen. So war das EBIT in Q3/21 zwar um 32,7% yoy rückläufig (Marge: 9,1%; Vj.: 12,4%), nach 9M steht dennoch ein Anstieg um 105,8% yoy zu Buche. Durch einen erhöhten Anteil der SaaS-Erlöse (7,0% in H1/21) wird diese Volatilität immer weiter abnehmen, was gleichzeitig die mittel- und langfristige Visibilität der Geschäftsentwicklung erheblich stärkt. Wir haben unsere Prognosen im Hinblick auf den beschleunigten SaaS-Trend leicht angepasst.

Erfolgreicher Test eines Scanless Stores: Die Corona-Pandemie fungiert nach wie vor als Katalysator für die Digitalisierung des Einzelhandels. Durch Kooperationen mit Shekel (Regale), Hitachi (LiDAR-Sensoren), Hanshow (Etiketten) und Pan Oston (Blue Fire Gate) erweitert GK sein Leistungsportfolio mit dem „GK Go Store“ nun um das vollständige kontaktlose Einkaufen und unterstreicht abermals die ausgeprägte Innovationskompetenz.

Rebranding-Prozess abgeschlossen: Mit einem jüngst vollzogenen Rebranding avisiert GK eine veränderte Wahrnehmung bei (potenziellen) Kunden, Investoren und Mitarbeitern. So soll das neue Corporate Design mit dem Claim „The Retail Innovators“ die weltweit starke Marktstellung und Innovationsführerschaft stärker in das Zentrum der Equity Story rücken.

Fazit: Insbesondere das SaaS-Momentum untermauert unsere positive Sicht auf die Equity Story. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 200,00 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23137.pdf

