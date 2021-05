Original-Research: GK Software SE (von Montega AG): Kaufen

^

Empfehlung: Kaufen seit: 28.06.2021 Kursziel: 160,00

GK Software setzt Wachstumskurs im Jahresauftaktquartal fort - Weitere Margenexpansion in 2021 erwartet

GK Software hat am Donnerstag Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlicht und die Wachstumsdynamik insbesondere ergebnisseitig fortgesetzt.

[Tabelle]

Moderater Umsatzanstieg und anhaltende Margenexpansion: GK Software erzielte im ersten Quartal ein Umsatzniveau von 30,5 Mio. Euro, was einem Anstieg von 4,9% yoy entspricht. Auf Ergebnisebene knüpfte GK dank andauernder Skaleneffekte an die Profitabilitätssteigerung der Vorquartale an und erreichte in Q1/21 ein EBIT i.H.v. 3,2 Mio. Euro (+200,5% yoy; Marge: 10,5%). Der guten Entwicklung zugrunde lagen der Gewinn von zwei Neukunden in Deutschland und Mexiko, ein starkes Bestandskundengeschäft sowie die Fortsetzung der Maßnahmen des Effizienzprogramms. Das erst ab dem zweiten Quartal sichtbare Geschäft der Deutschen Fiskal (reines SaaS-Angebot) sollte in den Folgequartalen zu einer anziehenden Erlösdynamik und wiederum einem überproportionalen Anstieg der Ergebnisgrößen führen.

Jahresprognosen angehoben: Aufgrund der Corona-Lockerungen sowie des erfolgreichen Jahresstarts gehen wir für 2021 nun von einem Wachstum im bestehenden Geschäft i.H.v. 7,5% yoy aus (zuvor: 3,0%), woraus sich unter Berücksichtigung der Deutschen Fiskal (MONe Umsatz 2021: 7,0 Mio. Euro) ein Erlösniveau von 133,4 Mio. Euro ergibt. Vor dem Hintergrund unterproportionaler Kostenzuwächse erachten wir daher im laufenden Jahr nun eine EBIT-Marge von 12,5% (zuvor: 10,6%) als gut erreichbar.

Klarer Fokus auf die CLOUD4RETAIL Plattform: Zum 21. Mai verkündete GK den Verkauf der im Segment IT-Services enthaltenen AWEK microdata GmbH mit ihrer Mittelstandslösung 'euroSUITE' für einen mittleren einstelligen Millionenbetrag an die italienische Zucchetti Gruppe. Die Tochtergesellschaft beschäftigte zuletzt 41 Mitarbeiter und verzeichnete bei einem durchschnittlichen Jahresergebnis von 0,7 Mio. Euro im Zeitraum 2018 bis 2020 einen Umsatzanteil von weniger als 5%. Somit verbleiben in dem Geschäftsbereich (Umsatzanteil 2020: 6%) nur noch Hardwarewartungsverträge, die sich laut Unternehmen in einer zwei- bis dreijährigen Auslaufphase befinden. Da GK Software jüngst mit dem neuentwickelten SaaS-Produkt 'retail7' für kleine Händler und Gastronomen ohnehin eine äquivalente Lösung auf den Markt brachte, erachten wir die Veräußerung aufgrund der Konzentration auf die eigenen Plattformangebote als strategisch sinnvoll.

Fazit: Die Geschäftszahlen des Jahresauftaktquartals untermauern unsere positive Sicht auf den Investment Case, sodass wir unsere Kaufempfehlung nach Anhebung der Prognosen mit einem neuen Kursziel von 160,00 Euro (zuvor: 150,00 Euro) bestätigen.

