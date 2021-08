Original-Research: GK Software SE (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: GK Software SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu GK Software SE

Unternehmen: GK Software SEISIN: DE0007571424

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 31.08.2021 Kursziel: 200,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner

GK in vielversprechender Ausgangslage für weiteres Wachstum

GK Software hat jüngst den H1-Bericht publiziert und die zuvor veröffentlichten vorläufigen Finanzkennzahlen bestätigt. Der ausgewiesene Wachstumskurs dürfte sich u.E. dank der vielversprechenden Wettbewerbsposition auch mittelfristig fortsetzen.

Vorläufige Zahlen bestätigt: Der Bericht zeigte keine Änderungen zu den vorab publizierten Eckwerten. Demnach erzielte GK in Q2 Erlöse von 33,9 Mio. Euro (+24,9% yoy). Skaleneffekte und fortgesetzte Maßnahmen des 2019 initiierten Effizienzverbesserungsprogrammes führten erneut zu einer überproportionalen Dynamik in der Bottom-Line (EBIT +554,3% yoy).

Digitale Transformation dürfte IT-Ausgaben erhöhen: Nachdem sich laut dem EHI Retail Institute das IT-Budget der deutschsprachigen Einzelhändler bezogen auf den Nettoumsatz zunächst sukzessive erhöhte (1,5% in 2019 vs. 1,1% in 2011), bewirkte die Corona-Pandemie temporär eine gewisse Zurückhaltung. So ergab eine HDE-Befragung im Mai, dass 59% der deutschen Einzelhändler notwendige Investitionen zunächst nicht tätigen können. GK entzog sich dieser Entwicklung durch die primäre Adressierung von weitgehend konjunkturresistenten großen Lebensmitteleinzelhändlern (LEHs), die ihren Umsatz 2020 sogar um 11,3% yoy erhöhten. Mittel- und langfristig sollte die Bedeutung von Technologieprojekten im Einzelhandel zudem stark zulegen. So gaben trotz der selektiven Budgetzurückhaltung 71% der Händler an, dass Investitionen in ihre Zukunftsfähigkeit gerade durch Corona an Wichtigkeit gewinnen. Jüngst veröffentlichte Marktstudien von Grand View Research und Research Dive unterstreichen diesen Eindruck mit erwarteten globalen Wachstumsraten bei POS-Software i.H.v. 9,5% bzw. 11,1% p.a. von 2021 bis 2028. Auch Gartner sieht in vielen Bereichen hohen Investitionsbedarf: u.a. POS-Software, Analytik, digitales Marketing, mobile Anwendungen, E-Commerce und Künstliche Intelligenz. Da GK mit seiner CLOUD4RETAIL-Plattform genau an diesen Technologien anknüpft, gehört das Unternehmen u.E. insgesamt zu den Corona-Profiteuren.

GK mit attraktiver Wettbewerbsposition: Innerhalb des strukturellen Marktwachstums verzeichnete GK zuletzt Marktanteilsgewinne. Nach Angaben von RBR war der Marktanteil von GK bei Neuinstallationen sowohl in Europa als auch weltweit von Juni 2019 bis Juni 2020 rund doppelt so hoch wie bei den Gesamtinstallationen. Wir gehen davon aus, dass der nächste Report eine Fortsetzung dieses Trends offenbart. So sticht die Gesellschaft v.a. durch starke Cloud-Partnerschaften (SAP, Microsoft, IBM) sowie eine ausgeprägte Innovationskompetenz (u.a. Deutsche Fiskal, eMailBon.de) hervor. Zudem erscheint es möglich, die Ausprägungen GK Drive (Tankstellen) und GK Hospitality (Gastronomie) im Falle erfolgreicher Rollouts bei Bestandskunden mittelfristig auch reinen Branchenplayern anzubieten. Ferner könnte die in der Entwicklung befindliche und von uns noch nicht einmodellierte Big-Data-Lösung GK SPOT laut Management ab 2023 jährliche SaaS-Umsätze von rund 30 Mio. Euro einbringen. Weiteres Upside-Potenzial würde eine erfolgreiche Erschließung neuer Regionen bieten, wobei wir mittelfristig aufgrund des Marktpotenzials v.a. einen Zukauf in Südostasien für strategisch sinnvoll halten.

Fazit: Wir sind von den nachhaltigen Wachstumsperspektiven GKs nach wie vor überzeugt und bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 200,00 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22849.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°