Original-Research: GK SOFTWARE SE (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: GK SOFTWARE SE - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu GK SOFTWARE SE

Unternehmen: GK SOFTWARE SEISIN: DE0007571424

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 30.03.2022 Kursziel: 200,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Sebastian Weidhüner

Vorläufige Zahlen 2021 unterstreichen Skalierungspotenzial

GK Software hat am Montag vorläufige Zahlen veröffentlicht. Diese lagen infolge des Cloud-Momentums umsatz- und ergebnisseitig zwar unter unseren Prognosen, hinsichtlich der Profitabilität weist GK im Gesamtjahr dennoch einen äußerst starken Zuwachs auf.

[Tabelle]

Q4-Zahlen im Zeichen der SaaS-Transformation: Auf das traditionell starke Schlussquartal (Ø Umsatzanteil 2018 bis 2020: 29,3%) entfiel 2021 ein Erlösbeitrag von lediglich 26,8%. Das dürfte vor allem auf die Verlagerung von On-Premises- auf SaaS-Verträge zurückzuführen sein. Während die Umsatzrealisierung bei einem On-Premises-Vertrag größtenteils direkt am Laufzeitanfang erfolgt, wird sie im SaaS-Modell über die Vertragslaufzeit gestreckt. Da entsprechende Kosten (u.a. Akquise, Beratung, Implementierung) jedoch nach wie vor zu Beginn anfallen, gehen SaaS-Projekte darüber hinaus kurzfristig zulasten der Profitabilität. Erst im November 2021 verkündete GK z.B. die bislang größten SaaS-Aufträge der Unternehmensgeschichte (vgl. Comment vom 01.11.2021). Im Zuge eines Lizenzdeals wären Umsatz und EBITDA u.E. um einen mittleren einstelligen Millionenbetrag höher ausgefallen. Daher stellt der EBITDA-Rückgang in Q4/21 (-10,4% yoy auf 6,5 Mio. Euro) unserer Ansicht nach kein Anzeichen operativer Schwäche dar. Bein einem SaaS-Vertrag ist der gesamte Customer-Lifetime-Value laut Management letztlich sogar deutlich größer. Die quartalsspezifische Volatilität im Zahlenwerk wird bei GK Software in den nächsten Jahren sukzessive abnehmen, was gleichzeitig die Visibilität der Geschäftsentwicklung stärkt.

Kontinuität im Vorstand: Der Aufsichtsrat hat in seiner jüngsten Sitzung die Verträge der beiden Vorstände Rainer Gläß (CEO) und André Hergert (CFO) vorzeitig bis zum 01.04.2027 verlängert. Herr Gläß ist als Co-Gründer seit 1990 im Vorstand des Unternehmens und mit einem Anteilsbesitz von 23,6% größter Einzelaktionär. Herr Hergert gehört dem Gremium seit 2008 an.

Ungerechtfertigter Bewertungsabschlag: Mit Blick auf die Peergroup von 13 Anwendungssoftwareherstellern aus der DACH-Region sehen wir unverändert attraktives Upside-Potenzial (EV/EBIT 2023e 11,3x vs. Peers 18,3x). Vor allem in Verbindung mit der höheren Profitabilität (EBIT-Marge 2023e 15,6% vs. Peers 13,8%) beurteilen wir den jüngsten Kursrückgang (YTD: -18,8%) als eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit bei einem europäischen Marktführer in strukturell wachsenden Segmenten.

Fazit: Im Jahresschlussquartal lag das Ergebnis SaaS-bedingt unter unserer Prognose. Jedoch untermauert vor allem der dafür verantwortliche Cloud-Wandel unsere positive Sicht auf die Equity Story. Nach Anpassung der Prognosen sowie Fortschreibung unseres DCF-Modells bestätigen wir unsere Empfehlung 'Kaufen' mit unverändertem Kursziel von 200,00 Euro.

