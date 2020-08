Original-Research: Grand City Properites (von First Berlin Equity Research Gm...

^

Original-Research: Grand City Properites - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properites

Unternehmen: Grand City ProperitesISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 18.08.2020 Kursziel: 27,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 27,50.

Zusammenfassung: GCP zeigte im zweiten Quartal eine weiterhin stabile Performance, wobei der Gegenwind der Pandemie nur geringe Auswirkungen hatte. FFO 1 führte die H1/20-Hauptkennzahlen mit einem annualisierten Wachstum von 2% an, obwohl die Mieteinnahmen um 4% zurückgingen. Letzteres ist auf Nettoveräußerungen während H1 zurückzuführen, da das Management das Portfolio weiterhin um ausgereifte Immobilien an nicht zum Kerngeschäft gehörenden Standorten bereinigt. GCP bestätigte die Prognose für 2020 (FFOPS 1: EUR1,27 bis EUR1,31), und liquide Mittel in Höhe von EUR1,5 Mrd. bieten viel Flexibilität, um auf sich schnell ändernde Märkte zu reagieren. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR27,50 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on GRAND CITY Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 27.50 price target.

Abstract: GCP showed continued stable operating performance in Q2 with pandemic headwinds having little effect. FFO 1 led H1/20 headline figures with 2% annualised growth, despite a 4% decline in rental income. The latter owes to net disposals during H1 as management continue to cull the portfolio of mature properties in non-core locations. GCP confirmed 2020 guidance (FFOPS

1: EUR1.27 to EUR1.31), and EUR1.5bn in liquid assets provides good flexibility to react to fast changing markets. We remain Buy-rated on Grand City with an unchanged price target of EUR27.5.

