Original-Research: Grand City Properties S.A. (von First Berlin Equity Resear...

Original-Research: Grand City Properties S.A. - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Grand City Properties S.A.

Unternehmen: Grand City Properties S.A.ISIN: LU0775917882

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 16.11.2021 Kursziel: EUR28 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 27,50 auf EUR 28,00.

Zusammenfassung: Der Neunmonats-Bericht zeigte eine stabile operative Performance auf und entsprach unserer Prognose. Die Nettomiete belief sich im Berichtszeitraum auf EUR276 Mio., angeführt von einem Anstieg der Nettomieteinnahmen auf vergleichbarer Basis (LFL) um 2,1%. Dies trug dazu bei, die Auswirkungen von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Immobilienverkäufen auf die Mieteinnahmen auszugleichen. Dank verbesserter Portfolioqualität und einer optimierten Verschuldungsstruktur übertraf FFO 1 mit EUR140 Mio. das Vorjahresergebnis um 2,5%. Der NTAPS belief sich auf EUR27,90, was einem Anstieg von 8% im Jahresvergleich (einschließlich der Dividende) entspricht. Das Management bestätigte die Guidance für 2021 (FFOPS 1: EUR1,08 bis EUR1,13). Unser Kursziel erhöht sich auf Basis revidierter Prognosen auf EUR28 (zuvor: EUR27,50). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 27.50 to EUR 28.00.

Abstract: Nine month reporting featured steady operational performance and was in line with our targets. Net rent totalled EUR276m for the period led by a 2.1% like-for-like (LFL) net rental income increase, which helped offset the effects of non-core property disposals on rental income. FFO 1 topped the prior year result at EUR140m (+2.5%), thanks to improved portfolio quality and an optimised debt structure. NTAPS (Net Tangible Assets) tallied EUR27.9 equal to an 8% YTD increase (including the dividend). Management confirmed 2021 guidance (FFOPS 1: EUR1.08 to EUR1.13). Our target price moves to EUR28 on revised forecasts. We maintain our Buy rating.

