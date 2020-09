Original-Research: HAEMATO AG (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: HAEMATO AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu HAEMATO AG

Unternehmen: HAEMATO AGISIN: DE000A289VV1

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 07.09.2020 Kursziel: 48 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 9 September 2019 Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 48,00.

Zusammenfassung: Der Sechsmonatsbericht zeigte die Auswirkungen des verbesserten Produktportfolios. Der Umsatz im ersten Halbjahr und das EBITDA stiegen um rund 23%. Die Umsatzerlöse entsprachen unserer Prognose, aber das EBIT verfehlte unsere Schätzung, was hauptsächlich auf niedrigere als erwartete 'sonstige betriebliche Erträge' und höhere Personalkosten zurückzuführen war. Die Bruttomarge verzeichnete sequenziell einen starken Anstieg auf 7,8% und näherte sich dank des verbesserten Produktmixes einem historisch hohen Niveau. Nach einem deutlichen Umsatzrückgang im H1/19 glauben wir, dass HAEMATO über den Berg und auf einem guten Weg ist, ein Umsatzwachstum von 16% (FBe) für 2020 zu erzielen. Unsere Empfehlung bleibt bei Kaufen mit einem Kursziel von EUR48.

First Berlin Equity Research has published a research update on HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 48.00 price target.

Abstract: Six month reporting showed the impact of the improved product roster. H1 revenue and EBITDA were both up some 23%. The topline matched our target but EBIT missed FBe, due mainly to lower than expected 'other operating income' and higher personnel costs. The gross margin saw a strong sequential uptick to 7.8% approaching historically high levels, thanks to the enhanced product mix. After a marked sales slump in H1/19, we believe HAEMATO has turned the corner and is on track to hit FBe 2020 revenue growth of 16%. Our price target stays at EUR48, and we remain Buy-rated on HAEMATO.

