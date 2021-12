Original-Research: Haemato AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Haemato AG

Unternehmen: Haemato AGISIN: DE000A289VV1

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 09.12.2021 Kursziel: EUR50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 9 September 2019 Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 50,00.

Zusammenfassung: Haemato hat Q3-Kennzahlen gemeldet, die eine anhaltend gute Geschäftsdynamik zeigten, angeführt von einem Umsatzanstieg um 9% auf EUR65 Mio. und einer Steigerung des EBITDA um 70% auf EUR1,7 Mio. Die Ergebnisse waren im Rahmen unserer Prognosen, und das Unternehmen ist auf einem guten Weg, die Guidance und unsere Ziele für 2021 zu erreichen. Haemato hat vor kurzem auch eine Vereinbarung bekannt gegeben, die den Weg für ihr Ziel ebnet, ein Botulinumtoxin-Hausmarkenprodukt durch ihre europäischen Kanäle zu vermarkten. Huons BioPharma Co., Ltd., ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Seoul, Korea, hat mit Haemato eine exklusive Lizenz- und Liefervereinbarung für sein Botulinumtoxin-Produkt abgeschlossen, das derzeit unter den Marken LIZTOX und HUTOX vermarktet wird. Haemato wird Zulassungsverfahren in der EU einleiten mit dem Ziel, 2024 / 2025 ihr eigenes Botulinumtoxin auf den Markt zu bringen. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR50.

Abstract: Haemato reported third quarter KPIs showing continued good business momentum led by a 9% increase in sales to EUR65m and a 70% rise in EBITDA to EUR1.7m. Results were close to FBe, and the company is tracking well towards guidance and our 2021 targets. The company also recently announced a deal which paves the way towards its goal of marketing a private label botulinum toxin product through its European channels. Huons BioPharma Co., Ltd., a pharmaceutical company based in Seoul, Korea, has signed an exclusive licensing and supply agreement with Haemato for its botulinum toxin product, which is currently marketed under the LIZTOX and HUTOX brands. HAEMATO will start the marketing approval procedures in the EU with the goal of bringing its own-branded botulinum toxin to market in 2024 / 2025. We remain Buy-rated on Haemato with an unchanged EUR50 price target.

