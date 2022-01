Original-Research: Haemato AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: Haemato AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Haemato AG

Unternehmen: Haemato AGISIN: DE000A289VV1

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 18.01.2022 Kursziel: EUR50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 9 September 2019 Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 50,00.

Zusammenfassung: Während Omikron Europa stürmt, bemühen sich die Regierungen, die neue Variante zu stoppen, und die steigende Nachfrage nach zuverlässigen Tests überlastet die Kapazitäten. Haemato bietet jetzt eine Lösung zur Vereinfachung von Tests und Beschleunigung der Ergebnisse mit der Aufnahme eines hochwertigen PCR Point-of-Care Geräts in ihr Portfolio an. Dieses Echtzeit-Gerät kann Proben vor Ort verarbeiten und innerhalb von 45 Minuten Ergebnisse liefern, da die Proben nicht mehr zur Analyse an Labore geschickt werden müssen. Aus unserer Sicht ist dies eine gute Ergänzung des Med-Tech-Portfolios von Haemato. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR50.

First Berlin Equity Research has published a research update on Haemato AG (ISIN: DE000A289VV1). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 50.00 price target.

Abstract: With Omicron storming Europe, governments are scrambling to stop the new variant, and surging demand for reliable testing is stretching capacities. Haemato now offers a solution to simplify testing and accelerate results with the addition of a high-end PCR point-of-care device to its portfolio. This real-time equipment can process samples on-site and deliver results within 45 minutes since samples no longer have to be sent to labs for analysis. In our view, this is a good addition to Haemato's medical device portfolio. Our rating remains Buy with a EUR50 price target.

