Original-Research: HAEMATO AG (von GBC AG)

Unternehmen: HAEMATO AG

ISIN: DE000A289VV1

Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 52,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Marcel Goldmann

Konzentration auf margenstärkere Produktbereiche umgesetzt; Starke Margensteigerung im Q1 2021 erreicht;

Produkteinführungen sollten die Rentabilität weiter verbessern

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 hat sich das Bild der HAEMATO AG deutlich verändert. Nachdem die Gesellschaft seit Juli 2020 Teil des M1- Konzerns geworden ist, wurde im Dezember 2020 die M1 Aesthetics GmbH erworben. Die M1-Tochtergesellschaft ist auf den Einkauf und die Logistik von Arzneimitteln und Produkten aus dem Schönheitsbereich spezialisiert. Kurz- bis mittelfristig ist es geplant, das Produktportfolio um Eigenmarken, insbesondere im Bereich der medizinischen Kosmetik, Spezialpflege oder Nahrungsergänzungsmittel auszuweiten. Die Logik hinter diesem Erwerb ist die Verbindung aus der Handelskompetenz der HAEMATO AG mit der Produktkompetenz der M1 Aesthetics GmbH.

Neben dem weiterhin wichtigen angestammten Bereich Parallelimporte, in dem eine Bereinigung der margenschwachen Produkte stattgefunden hatte, wird die HAEMATO AG weitere interessante Produktbereiche adressieren. Nachdem der behördliche Audit für den Handel mit margenstarken Betäubungsmitteln erfolgreich bestanden wurde, plant die Gesellschaft zeitnah ein Lieferantennetzwerk zu etablieren. In diesem Bereich übersteigt die Nachfrage deutlich das vorhandene Angebot. Darüber hinaus soll der Schwerpunkt verstärkt auf den höherpreisigen Spezial-pharmazeutika und den Bereich der so genannten Biosimilars gelegt werden. Beide Produktgattungen weisen deutlich höhere Margen als Parallelimporte auf. Opportunistisch sollen auch kurzfristige Trends bedient werden. So hatte die Gesellschaft im März 2021 die Sonderzulassung für den Vertrieb eines Corona-Laientests erhalten.

Die stärkere Konzentration auf margenstarke Produktbereiche findet sich bereits in den operativen Kennzahlen des ersten Quartals 2021 wieder. Nachdem im Geschäftsjahr 2020 ein Umsatzwachstum in Höhe von +20,5 % auf 238,33 Mio. EUR (VJ: 197,84 Mio. EUR) und ein EBIT-Anstieg auf 1,63 Mio. EUR (VJ: -0,02 Mio. EUR) erwirtschaftet wurde, konnte im ersten Quartal 2021 eine besonders überproportionale Ergebnisentwicklung ausgewiesen werden. Bei einem Umsatzanstieg in Höhe von +21,9 % auf 73,9 Mio. EUR (VJ: 60,6 Mio. EUR) verbesserte sich das EBIT auf 2,43 Mio. EUR (VJ: 0,54 Mio. EUR) und lag damit sogar bereits spürbar oberhalb des Wertes des Gesamtjahres 2020. Hier sind die Effekte aus dem Vertrieb des Covid-19- Laientests noch nicht enthalten, denn der Bereich 'Diagnostika' hatte erst ab April nennenswerte Erlöse beigesteuert.

Gemäß Unternehmens-Guidance wird für das laufende Geschäftsjahr 2021 mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 260 bis 290 Mio. EUR und mit einer Verbesserung des EBIT auf 7 bis 9 Mio. EUR gerechnet. Zusätzlich dazu soll mit dem Vertrieb der Corona-Laientests ein Umsatzvolumen von mindestens 25 bis 30 Mio. EUR erzielt werden. In Summe rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 315,82 Mio. EUR. Der von uns konservativ angenommene Wegfall der Corona-Test-Umsätze sollte in den kommenden Geschäftsjahren durch die neuen Produktbereiche überkompensiert werden. Im 'eingependelten' Zustand sollte die HAEMATO AG dann insgesamt eine Verbesserung der Ergebnismargen vorweisen können. Wir unterstellen eine EBIT-Marge von mindestens 4,2 %.

Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir ein Kursziel in Höhe von 52,50 EUR (bisher: 51,30 EUR) ermittelt. Da wir gegenüber unserer letzten Researchstudie keine Prognoseänderung vorgenommen haben, ist die Kurszielsteigerung ausschließlich auf den Roll-Over-Effekt zurückzuführen. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Datum (Uhrzeit) Fertigstellung: 14.06.2021 (08:14 Uhr) Datum (Uhrzeit) erste Weitergabe: 14.06.2021 (10:30 Uhr)

