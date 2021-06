Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG (von Montega AG)

Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

ISIN: DE000A0EQ578

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 02.06.2021

Kursziel: 79,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Charlotte Meese

Corona-Sonderkonjunktur hält an und gibt Aufwind für ein erneutes Rekordjahr

Das im Mai veröffentlichte Frühjahrsgutachten des Immobilienspitzenverbands ZIA und der jüngst publizierte Wohnatlas der Postbank deuten darauf hin, dass die Corona-Sonderkonjunktur in der Wohnungswirtschaft weiter anhält. Zudem sollte sich auch die starke Nachfrage nach Ferienimmobilien angesichts der steigenden Attraktivität von deutschen Urlaubsregionen und der vergleichsweise hohen Renditeaussichten fortsetzen. Dies dürfte bei HELMA in allen Segmenten zu erfreulichen Wachstumsraten im Umsatz sowie Auftragseingang führen, sodass die Jahresziele (Umsatz von 300 bis 310 Mio. Euro; EBT zwischen 25 und 26 Mio. Euro) komfortabel erreichbar erscheinen.

Dank der günstigen Rahmenbedingungen und des pandemiebedingt veränderten Wohnverhaltens rechnen wir damit, dass der signifikante Nachfrageüberhang nach Wohnraum in den Speckgürteln deutscher Großstädte auch in den kommenden Jahren bestehen bleibt und das Umland zunehmend als Investment attraktiv wird. Dies dürfte der operativen Entwicklung der HELMA Eigenheimbau und Wohnungsbau spürbar Rückenwind verschaffen, was das starke Vertriebsergebnis im vergangenen Jahr und die gut gefüllte Projektpipeline (Auftragseingang 2020: 312,5 Mio. Euro; +5,4% yoy) bereits eindrucksvoll belegten. Auch der rasche Vertriebserfolg im Projekt NordVillen der HELMA Wohnungsbau untermauert die hohe Nachfrage nach modernen Eigenheimlösungen in grünen, attraktiven Metropolregionen, wo sich HELMA u.E. erfolgreich positioniert hat. Neben dem zuletzt genannten Projekt in Berlin (Umsatzpotenzial knapp 50 Mio. Euro) befinden sich noch weitere Areale u.a. in Hamburg, Hannover, Leipzig und München in der Umsetzung. Angesichts des daraus resultierenden höheren Umsatzanteils im margenstarken Bauträgergeschäft dürfte das EBIT auf Konzernsicht in diesem Jahr erneut überproportional wachsen (MONe: +20,2% yoy), zumal der negative Einfluss der Materialkostensteigerungen aufgrund der Projektvergabe an Subunternehmer zum Festpreis vorerst überschaubar ist.

Vor dem Hintergrund der vielversprechenden Renditepotenziale im Inland (Ø 4,5% p.a. vs. 3,7% p.a. im Ausland gem. Primus) sowie der Rückbesinnung auf regionale Urlaubsdestinationen dürfte die HELMA Ferienimmobilien jedoch das wachstumsstärkste Segment bleiben (CAGR Umsatz 2016-2020: 21,2%). So vermeldete das Buchungsportal Hometogo für die Sommermonate bereits knappe Hotelkapazitäten an Nord- und Ostsee, was gepaart mit günstigen Finanzierungsbedingungen die Nachfrage nach Ferienimmobilien stützen sollte. Mit dem Vertriebsstart des ersten Bauabschnitts des NordseeResorts Burhave (Umsatzpotenzial 70 bis 75 Mio. Euro) verfügt HELMA inzwischen über ein umfangreiches Angebot in attraktiven Urlaubsregionen, das um weitere Standorte wie bspw. in Winterberg erweitert wird. Insgesamt beläuft sich das Umsatzpotenzial im Bereich Ferienimmobilien auf mehr als 565,4 Mio. Euro (Stand: 31.12.) und dürfte abschnittsweise in den nächsten 5 bis 7 Jahren realisiert werden.

Fazit: Das gute Marktumfeld dürfte HELMA auch in diesem Jahr ausreichend Rückenwind verschaffen. Wir fühlen uns in unserer positiven Sicht auf den Investment Case bestärkt und bestätigen die Kaufempfehlung und das Kursziel von 79,00 Euro.

