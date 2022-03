Original-Research: HELMA Eigenheimbau AG (von Montega AG)

Unternehmen: HELMA Eigenheimbau AG

ISIN: DE000A0EQ578

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 25.03.2022

Kursziel: 86,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck

Starke Projektpipeline untermauert Visibilität des Mittelfristziels

HELMA hat gestern den Geschäftsbericht für 2021 vorgelegt, mit dem die vorläufigen Zahlen sowie der Ausblick für 2022 vollumfänglich bestätigt wurden. Des Weiteren erläutert das Unternehmen darin detailliert die mittelfristige Wachstumsstrategie bis 2024, die auf einer sehr vielversprechenden Projektpipeline im Bauträgergeschäft fußt. Darüber hinaus liegen laut HELMA „unternehmensseitig die Voraussetzungen dafür vor, auch in den Folgejahren die Erträge dynamisch weiterzuentwickeln“.

Ausblick durch starken Auftragsbestand gestützt: Trotz der steigenden Unsicherheiten im makroökonomischen Umfeld bekräftigte HELMA die Anfang März kommunizierte Guidance für 2022, wonach mit Umsatzerlösen zwischen 360 und 380 Mio. Euro (Vj.: 331,5 Mio. Euro) und einem EBT von 30 bis 33 Mio. Euro (Vj.: 27,3 Mio. Euro) neue Bestmarken erzielt werden sollen. Dabei wird das Umsatzziel durch einen starken Auftragsbestand i.H.v. 360,2 Mio. Euro (+49,7% yoy) per 31.12. untermauert. Das Risiko steigender Rohstoffpreise sollte HELMA zudem durch Preisanpassungsklauseln abmildern können, die an die Entwicklung des Baupreisindex gekoppelt sind. Vor diesem Hintergrund fühlen auch wir uns mit unserer Prognose für das laufende Jahr (MONe: Umsatz 367,7 Mio. Euro; EBT 31,2 Mio. Euro) weiterhin wohl. Die Prognosewerte liegen jeweils in der unteren Hälfte der Guidance-Spanne, sodass wir unter den gegenwärtig für HELMA nur indirekten Folgewirkungen des Krieges in der Ukraine eine gute Erreichbarkeit sehen.

Vertriebspipeline lässt über 2022 hinaus hohe Wachstumsdynamiken erwarten: Zum Start des Geschäftsjahres wiesen die beiden Bauträgertöchter HELMAs ein Umsatzpotenzial aus gesicherten Grundstücken von 1.958,4 Mio. Euro auf, das zu rund 74% auf die HELMA Wohnungsbau (1.439,6 Mio. Euro) und zu knapp 26% auf die HELMA Ferienimmobilien (518,8 Mio. Euro) entfällt und innerhalb der kommenden sechs Jahre realisiert werden dürfte. Aus dem Baudienstleistungsgeschäft wird weiterhin ein jährlicher Umsatzbeitrag von mindestens 125 Mio. Euro erwartet. Dies impliziert allein auf Basis der aktuellen Pipeline im Durchschnitt Umsatzerlöse i.H.v. knapp 450 Mio. Euro p.a. bis 2027. Der Vorstand erwartet daher nach wie vor ein auch mittelfristig profitables Wachstum auf ein Umsatzniveau von deutlich über 400 Mio. Euro in 2024 bei einer EBT-Marge von über 10%. Wir hatten insbesondere unsere Umsatzerwartungen für 2023 ff. zuletzt bereits heraufgesetzt (vgl. Comment vom 02. März) und sehen auch hierfür aktuell keinen Revisionsbedarf.

Bewertung und Dividende attraktiv: Spätestens in 2024 dürfte die HELMA-Aktie im Falle eines EBT > 40 Mio. Euro (MONe: 41,1 Mio. Euro) und einer üblichen Steuerquote (MONe: 31,0%) beim aktuellen Kursniveau ein deutlich einstelliges KGV aufweisen (2024e: 8,5x). Dieses liegt schon heute mit 11,2x leicht unterhalb des Durchschnitts der letzten Jahre (3Y: 11,4x). Obwohl der Dividendenvorschlag mit 1,72 Euro etwas geringer ausfällt als von uns antizipiert (MONe: 1,78 Euro), kann HELMA zudem aktuell mit einer Dividendenrendite von fast 3% punkten, zumal die Ausschüttungen noch überproportional steigen dürften.

Fazit: Wir erachten den Investment Case HELMAs unverändert als visible und vor allem profitable Wachstumsstory. Diese wird u.E. erst beim Kursziel von 86,00 Euro ausreichend eskomptiert, sodass wir angesichts eines Upsides von 43% die Kaufempfehlung bestätigen.

